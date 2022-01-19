Рус

Штовхнути улюблену тещу в ополонку на Хрещення — це свята справа чи кримінальна? Веселі жарти про Водохреща

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
497
Штовхнути улюблену тещу в ополонку на Хрещення — це свята справа чи кримінальна? Веселі жарти про Водохреща Новина оновлена 19 січня 2022, 11:28

Смішні жарти на день, які змусять вас сміятися до сліз

У середу, 19 січня, православний світ відзначає важливе свято — Хрещення Господнє. І, як і багато свят, ця подія не може пройти без веселощів. "Телеграф" підготував вам смішні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.

Змивав на Хрещення гріхи в ополонці. Гріх перелюбства зіщулився і майже зник ще до того, як я вступив у воду.

— Ех, приємно свіжу попрану сорочку вдягнути!

— На Хрещення ж не можна прати!

- Хм. Не думав, що моя пральна машина сповідує православ’я.

Багато політиків безбоязно занурювалися в ополонку на Водохреща. Не замерзнути їм допомагає холоднокровність, а не потонути їх сутність.

— Ти купався на Водохреще у холодній воді?

- Так.

- Який ти молодець.

- Ні, просто гарячу воду відключили.

Чому на свято Хрещення Господнього всі лізуть у ополонку, а на свято Обрізання Господнього ніхто не робить обрізання?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Хрещення #Хрещення Господнє #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні