Штовхнути улюблену тещу в ополонку на Хрещення — це свята справа чи кримінальна? Веселі жарти про Водохреща
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У середу, 19 січня, православний світ відзначає важливе свято — Хрещення Господнє. І, як і багато свят, ця подія не може пройти без веселощів. "Телеграф" підготував вам смішні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.
Змивав на Хрещення гріхи в ополонці. Гріх перелюбства зіщулився і майже зник ще до того, як я вступив у воду.
— Ех, приємно свіжу попрану сорочку вдягнути!
— На Хрещення ж не можна прати!
- Хм. Не думав, що моя пральна машина сповідує православ’я.
Багато політиків безбоязно занурювалися в ополонку на Водохреща. Не замерзнути їм допомагає холоднокровність, а не потонути їх сутність.
— Ти купався на Водохреще у холодній воді?
- Так.
- Який ти молодець.
- Ні, просто гарячу воду відключили.
Чому на свято Хрещення Господнього всі лізуть у ополонку, а на свято Обрізання Господнього ніхто не робить обрізання?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.