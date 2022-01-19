Штовхнути улюблену тещу в ополонку на Хрещення — це свята справа чи кримінальна? Веселі жарти про Водохреща

Смішні жарти на день, які змусять вас сміятися до сліз

У середу, 19 січня, православний світ відзначає важливе свято — Хрещення Господнє. І, як і багато свят, ця подія не може пройти без веселощів. "Телеграф" підготував вам смішні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.

Змивав на Хрещення гріхи в ополонці. Гріх перелюбства зіщулився і майже зник ще до того, як я вступив у воду.

— Ех, приємно свіжу попрану сорочку вдягнути! — На Хрещення ж не можна прати! - Хм. Не думав, що моя пральна машина сповідує православ’я.

Багато політиків безбоязно занурювалися в ополонку на Водохреща. Не замерзнути їм допомагає холоднокровність, а не потонути їх сутність.

— Ти купався на Водохреще у холодній воді? - Так. - Який ти молодець. - Ні, просто гарячу воду відключили.

Чому на свято Хрещення Господнього всі лізуть у ополонку, а на свято Обрізання Господнього ніхто не робить обрізання?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.