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Військова техніка йде до України: з’являються нові відео армії Росії

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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До України стягують техніку та військових, чому є відеопідтвердження Новина оновлена 04 лютого 2022, 13:04
До України стягують техніку та військових, чому є відеопідтвердження

Росіяни зізнаються, що їм страшно знімати побачене на камери і запитують: куди везуть техніку

Росія відвела частину військ від України, проте водночас масштабні військові навчання РФ та Білорусі продовжуються. Численні аматорські відео в інтернеті демонструють, що процес перекидання військ до районів, що знаходяться поряд із кордонами України, відбуваються досі.

Користувач Твіттера під псевдонімом IgorGirkin на своїй сторінці щодня публікує відео з бойовою технікою, які росіяни викладають у мережу.

На них можна побачити потяги, які везуть десятки танків та іншої техніки до кордонів із Україною у супроводі озброєних солдатів. Причому автор відео, сховавшись за деревом, зізнається, що йому навіть страшно знімати побачене.

Танки РФ везуть до України

"На війну поперли", — резюмує другий очевидець, знімаючи зі свого авто колону військових вантажівок РФ.

А в Білгородській області, яка межує з Україною і знаходиться всього за 80 км від Харкова, помічено кілька десятків вантажівок, у яких, вочевидь, у супроводі поліції везуть солдатів.

Самі росіяни, побачивши небувалу кількість техніки та машин з військовими, які йдуть від Воронежа до українського кордону, задаються питаннями: "Що ж відбувається насправді?"

Нагадаємо, що в мережі з’явилася нова карта дислокації російських військ на кордоні з Україною, яких у лютому 2022 року накопичилася безпрецедентна кількість. Так, на карті можна побачити 87 баз росіян, які знаходяться максимально близько до наших кордонів.

Також ми повідомляли, що на кордонах з нашою країною продовжують розгортати намети та стягувати військову техніку, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".

Теги:
#Росія #Військова техніка #Танки #агресія РФ
До України стягують техніку та військових, чому є відеопідтвердження
Суспільство
Військова техніка йде до України: з’являються нові відео армії Росії
Дата публікації
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