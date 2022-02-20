Туристам на замітку: топ-5 правил поведінки на пляжі

Правила етикету є загальнозрозумілими, проте деякі громадяни не дотримуються навіть елементарних.

Відпочинок на пляжі — невід’ємна частина не лише літа, а й будь-якої закордонної поїздки до теплих країн. Проте, дуже часто туристи створюють дуже багато проблем і собі, і оточуючим, оскільки їхня поведінка у громадському місці залишає бажати кращого.

Як пояснила експерт з етикету Юлія Юдіна, є кілька дуже важливих правил, які варто взяти на замітку та дотримуватися їх.

Як поводитися на пляжі?

Не переступайте через інших відпочивальників

На пляжах дуже часто багатолюдно і місць усім може не вистачати, проте це зовсім не означає, що можна собі дозволити переступити через іншого відпочивальника на шляху до вільного місця, або водоймища. Це говорить про погані манери.

Не говоріть голосно по телефону

Гучні телефонні розмови в громадських місцях поганий тон. Та й присутнім на пляжі зовсім не обов’язково знати про чужі проблеми. Якщо виникла потреба поговорити по телефону, зробіть це тихо.

Слідкуйте за поведінкою своїх дітей

Якщо ви приїхали на відпочинок з дитиною, то маєте розуміти, до чого це вас зобов’язує. Насамперед за дитиною на пляжі необхідно постійно стежити, щоб нічого поганого не сталося. А якщо виникає момент непослуху, намагайтеся робити зауваження спокійно, а не кричачи через весь пляж.

Вибирайте купальник за віком та фігурою

Це також дуже важливий момент, оскільки пристойності ще ніхто не скасовував. Та й переодягатися експерти з етикету радять лише у призначених для цього місцях. Крім того, зі зрозумілих причин не варто брати із собою дорогі прикраси.

Не беріть із собою на пляж домашніх улюбленців

Звичайно ж, на відпочинок за кордон домашніх улюбленців беруть дуже рідко, проте це правило експерти також включають до обов’язкових до запам’ятовування. Все тому, що поведінку чотирилапих у громадських місцях біля води складно спрогнозувати, а спільне купання у водоймищі взагалі мало хто зрозуміє.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого краще не робити в готелях, і чого краще взагалі не торкатися в готельних номерах.