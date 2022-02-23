Надзвичайний стан у Києві: які обмеження вводять у столиці

Мер столиці розповів про обмеження, які діятимуть у місті впродовж наступних 30 днів

Згідно з указом чинного президента Володимира Зеленського, який було підтримано більшістю парламентарів, з 24 лютого у всіх українських областях, окрім Донецької та Луганської, офіційно вводиться режим надзвичайного стану. Враховуючи те, що відповідні впровадження тягнуть за собою низку змін у населених пунктах, мер Віталій Кличко вирішив звернутися до жителів міста Києва та детальніше прокоментувати умови запровадження надзвичайного стану в столиці.

Це він зробив під час термінового онлайн-брифінгу у середу, 23 лютого.

Так, за словами чиновника, надзвичайний стан у місті Києві та у всіх інших населених пунктах країни впроваджується з опівночі 24 лютого.

Які обмеження діятимуть

встановлено особливий режим в’їзду та виїзду,

рух транспортних засобів частково обмежено, за потреби вони можуть перевірятися уповноваженими на це особами,

посилено охорону громадського порядку та важливих об’єктів,

заборонено переважну більшість масових заходів, а також прости і мітинги,

тимчасово або постійно евакуюватимуть громадян з небезпечних місць з подальшим наданням житла,

відбуватимуться перевірки документів, ймовірні обшуки громадян та їх вантажу (за потреби),

введення комендантської години (за потреби),

заборонено віщання аматорських радіостанцій, впроваджено особливі правила користування мережею Internet та телефонним зв'язком,

резервістам, призовникам та військовозобов’язаним заборонено змінювати місце проживання без повідомлення про це відповідних служб.

главам адміністрацій та КМДА необхідно створити оперативні штаби, до складу яких включити представників силових відомств, співробітників СБУ, охорони порядку та цивільного захисту.

Окрім того, міський голова додав, що у Києві комендантська година не впроваджуватиметься, проте наголосив, що при виході на вулицю, кожен громадянин повинен мати при собі документ, який посвідчує особу.

Також під охорону візьмуть всі об'єкти та органи влади, розташовані в столиці.

Робота дискотек, клубів та засобів громадського харчування буде обмежена. Вони матимуть змогу працювати виключно з 7 ранку та до 23 години

На всіх в'їздах в місто працюватимуть пункти охорони, окрім того, особливий контроль за громадянами буде діяти на вокзалах та в аеропорту.

Патрулювання вулиць буде посилено, а особлива увага приділятиметься охороні навчальних закладів та дитячих садочків.

Наостанок Кличко закликав усіх зберігати спокій та бути пильними і згуртованими.

Звернення Віталія Кличко

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні стартував призов резервістів та детальніше розібрав, чим це відрізняється від мобілізації і кого торкнеться.