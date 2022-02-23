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Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан: що зміниться

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Верховна Рада Новина оновлена 23 лютого 2022, 22:03
Верховна Рада

Члени парламенту підтримали рішення більшістю голосів

Верховна Рада України підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження в Україні надзвичайного стану терміном на місяць (30 днів). За рішення проголосувало 335 депутатів.

На такий крок пішли через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР-ЛНР" та рішення про можливість введення військ офіційно.

Згідно з указом президента України, який підтримав парламент більшістю голосів, на території України, крім Донеччини та Луганщини (там йде операція ООС), встановлюється надзвичайний стан з опівночі 24 лютого.

Голосування за надзвичайний стан в Україні
Голосування за надзвичайний стан в Україні

Що має на увазі надзвичайний стан:

  • главам адміністрацій та КМДА необхідно створити оперативні штаби, до складу яких включити представників силових відомств, співробітників СБУ, охорони порядку та цивільного захисту,
  • встановлюється особливий режим в’їзду-виїзду,
  • рух транспортних засобів обмежений, їх можуть оглядати за потребою,
  • посилять охорону громадського порядку та важливих об’єктів,
  • заборона більшості масових заходів та протестів,
  • тимчасова чи постійна евакуація людей з небезпечних місць та надання їм житла,
  • проведення перевірки документів, обшуків громадян за потребою, їх машин та вантажів,
  • введуть комендантську годину,
  • заборона аматорських радіостанцій, особливі правила користування зв’язком та інтернетом,
  • заборона виготовлення та розповсюдження дестабілізуючої інформації,
  • заборона резервістам, призовникам та військовозобов’язаним міняти місце проживання без повідомлення низки служб.

Указ набирає чинності одночасно з відповідним законом. Зазначимо, що більшість заходів будуть вводитися лише за потребою.

Раніше "Телеграф" писав, що 23 лютого стартував заклик до лав захисників України резервістів першої черги оперативного резерву.

Теги:
#Україна #Комендантська година #Надзвичайний стан
Верховна Рада
Україна
Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан: що зміниться
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Верховна Рада
Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан: що зміниться
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