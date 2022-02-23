Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан: що зміниться

Члени парламенту підтримали рішення більшістю голосів

Верховна Рада України підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження в Україні надзвичайного стану терміном на місяць (30 днів). За рішення проголосувало 335 депутатів.

На такий крок пішли через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР-ЛНР" та рішення про можливість введення військ офіційно.

Згідно з указом президента України, який підтримав парламент більшістю голосів, на території України, крім Донеччини та Луганщини (там йде операція ООС), встановлюється надзвичайний стан з опівночі 24 лютого.

Голосування за надзвичайний стан в Україні

Що має на увазі надзвичайний стан:

главам адміністрацій та КМДА необхідно створити оперативні штаби, до складу яких включити представників силових відомств, співробітників СБУ, охорони порядку та цивільного захисту,

встановлюється особливий режим в’їзду-виїзду,

рух транспортних засобів обмежений, їх можуть оглядати за потребою,

посилять охорону громадського порядку та важливих об’єктів,

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заборона більшості масових заходів та протестів,

тимчасова чи постійна евакуація людей з небезпечних місць та надання їм житла,

проведення перевірки документів, обшуків громадян за потребою, їх машин та вантажів,

введуть комендантську годину,

заборона аматорських радіостанцій, особливі правила користування зв’язком та інтернетом,

заборона виготовлення та розповсюдження дестабілізуючої інформації,

заборона резервістам, призовникам та військовозобов’язаним міняти місце проживання без повідомлення низки служб.

Указ набирає чинності одночасно з відповідним законом. Зазначимо, що більшість заходів будуть вводитися лише за потребою.

Раніше "Телеграф" писав, що 23 лютого стартував заклик до лав захисників України резервістів першої черги оперативного резерву.