Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан: що зміниться
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Члени парламенту підтримали рішення більшістю голосів
Верховна Рада України підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження в Україні надзвичайного стану терміном на місяць (30 днів). За рішення проголосувало 335 депутатів.
На такий крок пішли через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР-ЛНР" та рішення про можливість введення військ офіційно.
Згідно з указом президента України, який підтримав парламент більшістю голосів, на території України, крім Донеччини та Луганщини (там йде операція ООС), встановлюється надзвичайний стан з опівночі 24 лютого.
Що має на увазі надзвичайний стан:
- главам адміністрацій та КМДА необхідно створити оперативні штаби, до складу яких включити представників силових відомств, співробітників СБУ, охорони порядку та цивільного захисту,
- встановлюється особливий режим в’їзду-виїзду,
- рух транспортних засобів обмежений, їх можуть оглядати за потребою,
- посилять охорону громадського порядку та важливих об’єктів,
- заборона більшості масових заходів та протестів,
- тимчасова чи постійна евакуація людей з небезпечних місць та надання їм житла,
- проведення перевірки документів, обшуків громадян за потребою, їх машин та вантажів,
- введуть комендантську годину,
- заборона аматорських радіостанцій, особливі правила користування зв’язком та інтернетом,
- заборона виготовлення та розповсюдження дестабілізуючої інформації,
- заборона резервістам, призовникам та військовозобов’язаним міняти місце проживання без повідомлення низки служб.
Указ набирає чинності одночасно з відповідним законом. Зазначимо, що більшість заходів будуть вводитися лише за потребою.
Раніше "Телеграф" писав, що 23 лютого стартував заклик до лав захисників України резервістів першої черги оперативного резерву.
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