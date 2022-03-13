Рашисти захотіли стати вільними українцями: дані перехоплення розлютили мережу

рашисти, які бажають стати українцями мешканцям не дуже потрібні

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім, який заслужив веселою вдачею та бадьорим духом повагу українців, в останньому зверненні сказав, що окупанти хочуть стати українськими громадянами.

Він розповів, що загарбники перейнялися до українців не лише страхом, а й повагою. Розмірковуючи над тим, чому вони хочуть змінити громадянство з російського, він висунув припущення: "Напевно, вони це хочуть тому що у нас краще, у нас свобода і ми за неї боремося, а у них — рабство ".

Користувачі бурхливо відреагували таке бажання російських солдатів. "Вони вбивці", "нехай сидять на Уралі", "нам не потрібні такі громадяни" — бачити співгромадянами росіян, які прийшли в Україну зі зброєю, не хочуть.

Зазначимо, що Кім 13 березня святкує день народження. Оскільки він завоював серця багатьох українців, йому окремо цього дня присвятили меми та картинки.

Жорстокість російських військових в Україні відома. Їхні артилеристи обстрілювали спальні райони з жителями та об’єкти соціальної інфраструктури — сади, школи, лікарні. Після цього бійці сил спецоперацій заявили, що російські артилеристи можуть не розраховувати на полон.

Окупанти не погребували навіть релігійною спорудою – розбомбили лавру у Святогірську, постраждала частина, де були біженці.

Як раніше писав "Телеграф", у Росії зомбування починається дуже рано — із середньої школи дітей вчать, що була "велика чечня".