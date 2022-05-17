Без українців росія б не відбулася: незвичайна розмова з росіянином викликала бурхливе обговорення у мережі

Літній чоловік різко засудив дії путінської влади

Більшість росіян підтримують агресію путінської росії проти України та війну, але є й ті, хто дивиться на ситуацію іншим поглядом.

На ТікТок каналі гумористичної команди "Ветерани космічних військ" з’явився ролик записаний через додаток чатрулетка, в якому тобі показують незнайомця з будь-якої точки світу і ти можеш з ним поспілкуватися. Один із гумористів, Владислав Куран поспілкувався з росіянином, який висловив незвичайний для країни-агресора погляд на війну.

Співрозмовник зазначив, що росія опускається на дно і уряд рф вчинив злочин стосовно українського народу, намагається вчинити геноцид.

"Сила та велич росії завжди полягала в багатомільйонному слов’янському народі України. Без українців би росія не відбулася як Російська імперія, без українців росія не відбулася як Радянський союз, без українців росія не відбудеться як російська федерація", — співрозмовник Владислава назвав "затію" російської влади не лише злочином стосовно українців, а й росіян.

Крім того, що чоловік виявився українцем по матері і упродовж розмови акцент ставав все яскравішим, він відзначив, що "прожив у росії 54 роки як українець, і помре як українець".

У коментарях користувачі відзначили силу української крові, а також непокоїлися за літнього чоловіка та його безпеку після розмови.

Тим часом у росії стає менш популярним "зомбоящик" — новини з екранів телевізорів вважають за краще дізнаватися дедалі менше людей.

Як раніше писав "Телеграф", опитування українців показують, що до росії гірше ставляться 90% людей після початку війни, а основна емоція щодо ситуації — гнів. Змінило вторгнення росії і ставлення до 9 травня.