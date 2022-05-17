Без украинцев россия не состоялась: необычный разговор с россиянином вызвал бурное обсуждение в сети

Пожилой мужчина резко осудил действия путинской власти

Большинство россиян поддерживают агрессию путинской россии против Украины и войну, но есть и те, кто смотрит на ситуацию другим взглядом.

На ТикТок канале юмористической команды "Ветераны космических войск" появился ролик записанный через приложение чатрулетка, в котором тебе показывают незнакомца из любой точки мира и ты можешь с ним пообщаться. Один из юмористов, Владислав Куран пообщался с россиянином, который высказал необычную для страны-агрессора точку зрения на войну.

Собеседник отметил, что россия опускается на дно и правительство рф совершило преступление по отношению к украинскому народу, пытается совершить геноцид.

"Сила и величие россии всегда заключалось в многомиллионном славянском народе Украины. Без украинцев бы россия не состоялась как Российская империя, без украинцев россия не состоялась как Советский союз, без украинцев россия не состоится как российская федерация", — собеседник Владислава назвал "затею" российской власти не только преступлением по отношению к украинцам, но и к россиянам.

Кроме того, что мужчина оказался украинцем по матери и в течении разговора акцент становился все ярче он отметил, что "прожил в россии 54 года как украинец, и умрет как украинец".

В комментариях пользователи отметили, что силу украинской крови, а также беспокоились за пожилого мужчину и его безопасность после разговора.

Тем временем в россии становится менее популярным "зомбоящик" — новости с экранов телевизоров предпочитают узнавать все меньшее количество людей.

Как ранее писал "Телеграф", опросы украинцев показывают, что к россии хуже относится стали 90% людей после начала войны, а основная эмоция в отношении ситуации — гнев. Изменило вторжение рф и отношение к 9 мая.