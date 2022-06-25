Смерть путіна змінить хід війни — Фейгін розповів як

Окупанти можуть спробувати вивернутися із санкцій

Смерть кривавого диктатора володимира путіна може кардинально повернути хід війни. Те, що росія не досягла своїх цілей в Україні за час повномасштабного вторгнення, призводить до того, що наступнику путіна, незалежно від того, хто ним стане, війна буде не потрібна.

Про це заявив російський політик Марк Фейгін в ефірі ток-шоу "Говорити Великий ЛЬВІВ". Він зазначив, що попри "великоросійську" ментальність загарбників, наступнику диктатора війна заважатиме.

"Заважатиме домовитися із заходом, припинити втрати, економічно врятуватися від санкцій, — каже Фейгін, — я глибоко переконаний, що без путіна війні не буде".

Російський політдіяч також зазначив, що окрім смерті путіна, яка може призвести до припинення війни, багато залежить від підсумків конфлікту. У разі перемоги України, росія, яка постійно відчувала імперське бажання приєднати Україну, тимчасово припинить наміри. У разі мирного договору чи ситуації "50 на 50" знову спробує наростити міць і захопити.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Спадкоємцем путіна буде нова особа, яка зараз нецікава і малозрозуміла Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко прокоментував прогнози російських експертів щодо особи спадкоємця путіна на посаді президента росії:

Не всі експерти дотримуються такої думки, що смерть диктатора можуть використати, щоб уникнути санкцій, переклавши провину на нього. "Телеграф" також писав, що імперськість росії не дасть завершити війну, навіть якщо путін помре. Україна воює з росією сторіччями і путін — частина цієї системи.