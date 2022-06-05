Смерть путіна може ще більше погіршити ситуацію в Україні: названо причину

Наступники путіна можуть спробувати перекласти всю провину за війну в Україні на нього

Роль президента у російській політичній системі є панівною і тільки він одноосібно приймає рішення, а це означає що у випадку смерті володимира путіна його наступники спробують перекласти провину за війну в Україні на нього і звільнити себе від відповідальності. Однак, і з цим сценарієм не все так просто.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

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На думку Попова, теорія, що після смерті путіна російська влада перекладе всю провину за програшну війну в Україні тільки на одну людину й у такий спосіб спробує звільнити країну від санкцій, однак такий сценарій залежить від планів і поведінки Заходу, а також від суспільних настроїв росіян.

"На сьогодні мотивація "перемогти у війні" для більшості російських еліт та населення сильніше "зберегти життя та економіку". Тому і перед постпутінською владою стоятиме громадський запит на "війну до переможного кінця", і розвернути війська буде складно. Багато залежатиме і від персональних якостей і мотивацій нового керівництва", — спрогнозував Ігор Попов.

За його словами, найбільшу вагу станом на сьогодні мають "силовики", який координує чинний голова російського Радбезу Патрушев, а їх настрої озвучує заступник Медведєв.

"Тому трансфер влади до "партії війни" може нести як вікно можливостей для закінчення війни, так і ризик ескалації", — каже нардеп.

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Попов зазначив, що Україні слід мати кілька планів на випадок зміни російського керівництва, з-поміж яких й неофіційні канали комунікації з основними групами впливу.

"У правильний момент грамотна персональна пропозиція може вплинути на ухвалення рішення про припинення війни", – резюмував він.

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