Чи зупинить смерть путіна війну росії проти України: думка експертів

Ймовірна скора смерть російського диктатора навряд чи швидко вплине на війну росії проти України, вважають експерти.

В останні тижні все голосніше йдуть розмови про ймовірну смертельну хворобу російського президента володимира путіна. Ряд інсайдерів повідомили про онкологію диктатора.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми "Фейгін LIVE" припустив, що відхід путіна може припинити війну росії проти України і навіть стане новим витком розвитку рф. Експерти розповіли "Телеграфу", чи виправдані подібні надії.

Постпутвнській владі буде складно розаернути війська

Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов наголошує, що у російській політичній системі роль президента путіна є домінуючою. Тільки він одноосібно приймає всі важливі рішення.

"Президент України Зеленський неодноразово заявляв, що закінчення війни залежить лише від путіна. І тому потрібні переговори з персональною участю російського президента", – нагадує експерт.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Чому путін зараз не піде на переговори і не припинить бойові дії Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" оцінив нові чутки про можливу зустріч Зеленського та путіна

За його словами, існує теорія, що після смерті путіна нова російська влада захоче покласти всю провину за розв’язання програшної війни тільки на одну людину і таким чином звільнити себе від відповідальності, а росію — від санкцій.

"Однак ця теорія залежить від планів і поведінки Заходу, а також від суспільних настроїв у самій росії. На сьогоднішній день мотивація "перемогти у війні" для більшості російських еліт та населення сильніше "зберегти життя та економіку". Тому і перед постпутінською владою стоятиме громадський запит на "війну до переможного кінця", і розвернути війська буде складно, — прогнозує Ігор Попов. — Багато залежатиме і від персональних якостей і мотивацій нового керівництва. Найбільшу вагу сьогодні мають "силовики", яких координує голова Радбезу рф Патрушев, а публічно їх настрої озвучує експрезидент, експрем'єр, заступник Патрушева — Медведєв. Тому трансфер влади до "партії війни" може нести як вікно можливостей для закінчення війни, так і ризик ескалації".

Експерт упевнений, що Україна разом із союзниками повинні мати кілька планів на випадок зміни російського керівництва. У тому числі неофіційні канали комунікації з основними групами впливу.

"У правильний момент грамотна персональна пропозиція може вплинути на ухвалення рішення про припинення війни", – пояснює Ігор Петренко.

Справа не в путіні, а в імперстві як такому

Політичний експерт Олександр Антонюк вважає, що після смерті путіна війна росії проти України не зупиниться.

"Все тому, що почалася ця війна навіть не в 2014-му. Наші столітні війни з росією демонструють, що це – більш глибинний рівень, ніж деякі путінські комплекси щодо розвалу СРСР, – зазначає експерт. – Слід розуміти, що сам путін – це лише частинка цілої системи, яка мріяла відтворити якийсь СРСР-2 одразу після його розвалу. Так що не слід спрощувати. Давайте також пригадаємо, що Придністров’я (анклав, першу гарячу точку на пострадянському просторі) створили ще до путіна. Ще важливий момент. За Брежнєва радянські війська увійшли до Афганістану. Потім генсеками були Черненко, Андропов, Горбачов – і лише за нього відбулося виведення військ, та й то не відразу. А росія – це насправді правонаступник Радянського Союзу. У якому від зміни генсеків ситуація не змінювалася. І якщо завтра замість путіна правити рф стане, наприклад, Патрушев, нічого кардинально не змінитися".

За словами експерта, геополітична стратегія росії – імперство, імперські амбіції. І заради цього росіяни готові жити у злиднях. Аби брязкати зброєю, лякати світ і захоплювати нові території.

"Ми бачимо фактичну анексію росіянами Білорусі. Створені рф гарячі точки в Молдові, Грузії, Нагірному Карабаху. З 2014-го такі точки з’явилися в Україні. У 2022-му на нас пішли відкритою війною. І до цієї війни росіяни готувалися масштабно і системно. Можливо – з 2004 року, після нашої Помаранчевої революції. На чому тримається путін? Він не є генієм ні політичної, ні військової думки. Він типовий представник російського шовінізму, який переріс у нацизм, – підкреслює Олександр Антонюк. – При цьому багато хто побоюється, що прибери завтра різко путіна як символ — почнеться смута і розвал рф. І завдання будь-якого умовного постпутіна, наступника, наступного імператора – максимально утримати росію у нинішніх кордонах. До яких вона зараховує Крим та (неофіційно) Донбас, а тепер уже й частини Херсонської та Запорізької областей. І як тільки ми почнемо повертати своє, стане питання – чи буде система, яка змогла відновитися після розвалу СРСР, нам заважати? Думаю, що буде".

Завершення війни – багатошаровий пиріг

Олександр Антонюк вважає, що розмови про те, що смерть путіна зупинить війну – це спроба видати бажане за дійсне.

"Так, путіну бажає смерті весь цивілізований світ, так, він став уособленням зла. Але є колективна відповідальність, колективна система, яка утримує населення росії в рамках тотальної пропаганди і глибоких злиднів. Якщо говорити про всю росію, а не тільки про Москву і Петербург, яких ця росія годує, до того ж режим тримається на поліції та спецслужбах, і ці два органи фінансуються – і будуть фінансуватися Кремлем – до останнього. Поки не впаде весь режим, вся росія. Так що війна продовжиться, незалежно від життя чи смерті путіна. Тому що в імперії ім'я імператора особливого значення не має", – наголошує експерт.

До того ж, продовжує він, коли ми говоримо про завершення війни – треба розуміти, що вона завжди завершується мирним договором чи капітуляцією однієї із сторін.

"З нашого боку підписувати мирний договір без повернення всіх територій та акваторій – вважатиметься саме капітуляцією. А заморозка конфлікту – це не припинення війни, а лише перехід із однієї фази в іншу, яка рано чи пізно перейде до "гарячої". Також важливі репарації. Тому завершення війни — багатошаровий пиріг, все тут набагато складніше, ніж просто смерть путіна", — упевнений Олександр Антонюк.

Більше того, на його думку, не можна російсько-українську війну розглядати виключно як регіональну, локальну.

"Дуже схоже, що це справді початок Третьої світової війни, яка після завершення нашої фази перейде в іншу точку світу, – вважає експерт. – Ми входимо у фазу воєн".

Згідно з деякими інсайдами, російському диктатору залишилося жити максимум кілька років.

Також "Телеграф" повідомляв про припущення, що володимир путін вже може бути мертвим, а замість нього на офіційних зустрічах з’являється двійник.