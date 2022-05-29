"Смикання" путіна, двійники та переворот — політичний психолог оцінив ситуацію всередині Кремля

Політичний психолог Валентин Кім спеціально для "Телеграфу" оцінив поведінку путіна та його поплічників

Російський диктатор володимир путін, який розв’язав криваву війну проти України, швидше за все, страждає від онкології або може бути вже мертвий. Про це пише видання Daily Star, посилаючись на джерела у МІ-6.

У англійській розвідці не виключають, що навіть після смерті президента росії, цей факт будуть якийсь час замовчувати, побоюючись перевороту.

Видання Mirror, посилаючись на джерело у ФСБ, стверджує, що путін живий, але бореться з онкологією, через що страждає не лише його організм, а й оточуючі.

Політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім проаналізував для "Телеграфу" зовнішній вигляд і манеру триматися путіна, а також ймовірність наявності у нього двійників та можливість палацового перевороту.

Диктатор тремтить ногами, хапається за все руками і дивно виглядає на відео

– Чи видно, що путін, як пророкує низка експертів, ось-ось з тих чи інших причин покине пост президента?

– У бурхливі часи російські лідери залишають посаду не тоді, коли їм стає погано, а тоді, коли погано стає решті. Або хвороба, або переворот.

Щодо путінської хвороби – багато інсинуацій, вигадок, теорій змови. Поведінка путіна дає для цього приводи. Я як візуальний діагност, як людина, яка займається невербальною комунікацією, наголошую на дивній тілесній поведінці путіна. Ноги, якими він постійно тремтить, крутить. Рука, якою він раз у раз хапається то за стіл, то за ручку крісла, то ще за щось. Дуже дивна посадка в кріслі, коли він начебто вдавлюється туди. З одного боку начебто розвалився. І це можна сприймати як вальяжну поведінку. Або йому не зручно, у нього спина болить. Ми не знаємо, що це точно, тому що присутність путіна в медійному просторі дуже обмежена. Плюс – вона супроводжується найжахливішою роботою відеооператорів, режисерів, постановників світла. Постійно обрізані, склеєні сюжети. Причому досить грубо. Технічні помилки з відеорядом, через що постійно піднімається хвиля недовіри. Що це нібито записане та змонтоване задовго до "прямого" або ще якогось ефіру відео. Що його співрозмовників записують окремо, додаючи згодом поруч із путіним. Все це служить серйозним підґрунтям для народження чуток всіх мастей. У тому числі про те, чи власне живий путін, і чи не бачимо ми шоу двійників.

– І що думаєте щодо можливості пред’явлення народу двійників замість власне путіна?

– Я не вірю у путінських двійників. Занадто складний процес, щоб навчити людину так поводитися. Та й не вигідно це тому ж путіну. Якщо є двійник, так на нього схожий, навіщо тоді сам проблемний путін? Його швиденько прибрали б… Тому, гадаю, путін не дозволить використати замість себе двійників.

– Але фактор здоров’я путіна (причому швидше — нездоров’я) явно привертає увагу.

– Так звичайно. І поведінка путіна, наголошую, дає для цього підстави. Багато хто зазначає, що у нього, очевидно, якісь захворювання. У тому числі, дуже серйозні. Це цілком можливо. Адже йому майже 70 років. Але тут без результатів аналізів, без належної діагностики ми можемо лише гадати. А все це мають лише кремлівські лікарі.

Головна проблема в тому – кого поставити замість путіна

– Яка можливість держперевороту в росії — або, як кажуть, палацового перевороту?

– У Кремлі завжди були і є різні протиборчі сили. Сама структура російської влади – це так званий ординський принцип влади. Є верховний хан, якому належить вся влада. Саме він є центром ухвалення, узгодження рішень. Він єдиний, хто може роздавати милості, вільності, преференції. Страчувати і нагороджувати. Тому безліч людей, які намагаються потрапити до нього на прийом, затесатися в довіру, неминуче групуються. І формують ті самі "вежі Кремля", об’єднані за різними інтересами (з ким дружимо, проти кого, чого добиваємось). Цих веж-груп очевидно багато. Але, щоб чітко розуміти, що відбувається, потрібно знати ситуацію зсередини. Ми можемо лише припускати, що вони є, і боротьба йде.

Але навряд чи якась із цих "веж" здатна виставити претендента, який влаштує решту. Для палацового перевороту потрібна єдність оточення. Або хоч би основної його частини. Ця частина має бути зацікавлена не лише в усуненні вождя. Це півсправи. Думаю, що вбити путіна не так складно, як декому здається. Головна проблема у тому – кого поставити замість путіна.

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– Чому свого часу поставили саме путіна?

– Особливість путіна в тому, що він із самого початку був продуктом домовленості російських еліт. Ми пам’ятаємо, як Єльцин його, нікому не відому на той момент людину, завів спочатку у прем’єри. А потім і оголосив наступником. Видав класичне "я втомився, я йду" — і путін став на чолі росії. Вся виборча кампанія була без шансів для інших. Суть у цьому, що путін всіх влаштовував саме оскільки він був ніхто. За ним не було жодної політичної сили. Він не харизматик, не пройшов шлях побудови власного політичного руху як той же жириновський з його ЛДПР. За ним не стояла історична партія, як у комуністів. Він – продукт елітарної домовленості. І якщо говорити про те, що путіна хочуть прибрати за допомогою палацового перевороту, потрібно розуміти, що в такому разі російській еліті, знову ж таки, потрібен продукт домовленості. Чи є у них домовленість, про яку не знає путін – велике питання. Думаю, як тільки він дізнається навіть про спробу змови, Патрушев (голова Ради безпеки, екс-голова ФСБ Микола Патрушев. – прим. ред.), Золотов (глава Росгвардії Валерій Золотов – прим. ред.) відреагують – і принесуть Володимиру Володимировичу на золотому блюді голову зрадника (чи голови).

– Хто може бути гіпотетичним змовником? Звідки може випливти путінський наступник?

– Логіка нагадує, що це можуть бути лише силові структури. Швидше за все – ФСБ. Фактично повторення історії самого путіна. Не здивуюсь, що система, яка породить путіна-2, буде тією ж, що породила путіна-1. Це буде представник силових структур, спецслужб. Слухняний і контрольований (до певного часу). Яскравої особистості, самостійної, здатної побудувати особисту політсилу в росії на даний момент немає. Що ставить під сумнів можливість змови саме у політичних колах.

путінський режим прирікає російську імперію на розпад чи напіврозпад

– Що можна сказати про загальну ситуацію в російських верхах зараз?

– Очевидно, що цей корабель – Кремль – тоне. Але внутрішніх сил для того, щоби змінити капітана, що веде судно на рифи, немає. І це цілком природно. Будучи сам особистістю закритою, з масою комплексів, яка не допускає до себе людей, що перевершують інтелектуально – путін зібрав навколо себе відповідне оточення. Скажімо так, якщо путін — особистість другосортна, то навколо себе він зібрав третьосортних. Щоб на їхньому тлі виглядати гігантом. Отже, там немає людей яскравих, цілісних. А щоб здійснити переворот, потрібне щось більше, ніж страх перед санкціями. Поки що не проглядається ситуація, що ось зараз путіну настане гаплік – і в росії відбудеться зміна режиму. Так, там існує величезне невдоволення, перш за все, середнього класу та еліт, цією війною (у низових шарах суспільства поки що для путіна все добре). Але для еліт дуже важливим є консенсус. А його нема. Тому на даний момент путін продовжить царювання. І це певною мірою добре для нас.

– Чому? Адже саме з путіним багато хто асоціює все, що відбувається.

– Тому що путін проявив себе як людина, здатна завдати найбільшої шкоди рф у стратегічній перспективі. Так, тактично росіяни досягли, на їхній погляд, певних успіхів, окупували частину українських територій, ведуть війну на нашій землі, вбили тисячі українців.

Але стратегічно путінський режим прирікає російську імперію на розпад чи напіврозпад. Що нам, звісно, вигідно.

Тому вважаю, що для України, яка однозначно вистоє у цій війні, вигідно, щоб путін був при владі якнайдовше. Адже тоді вся система разом з ним гнитиме в росії набагато сильніше і масштабніше.

Раніше "Телеграф" зібрав в один матеріал усі відомості про ймовірні захворювання господаря Кремля. Крім онкології путіну також приписують серйозні проблеми зі спиною.

Інформацію про ракову хворобу російського диктатора підтверджували не лише іноземні інсайди, а й українські розвідники.