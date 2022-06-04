Арестович пояснив, яку стратегію росіянам подарує смерть путіна

Багато хто захоче виправдатися після смерті диктатора

Смерть російського президента Володимира Путіна, яка може статися вже через кілька місяців, якщо інсайди про онкологію правдиві, стане новим витком розвитку росії. Насамперед тому, що надасть можливість більшості політиків та громадських діячів відбілити своє ім’я після війни в Україні.

Такий розвиток подій припустив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у нічному ефірі програми "Фейгін LIVE", передає "Телеграф".

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На його думку, всі публікації про ймовірний рак у путіна, що з’являються нині, мають під собою частково правдиве підґрунтя. І вони спрямовані не лише на те, щоб проінформувати світ про стан диктатора, а й на отримання російськими політиками можливості продумати план виправдання.

"У чому вигода? Зараз відповідальність на всіх них колективна, хто якісь рішення приймав тощо, — каже Арестович. — У них може бути вихід "вали всі на покійника", така стара погана традиція".

Військовий експерт вважає, що для багатьох російських політичних та громадських діячів такий варіант розвитку подій є найбільш підходящим. Вони зможуть пояснювати свої злочини систематичним тиском та кивати на путіна, як на головного лиходія.

"Ось вийде Наришкін якийсь і скаже: "От пам’ятаєте, як я заїкався напередодні, коли транслювали засідання Ради безпеки? Це я від тривоги за долю та свободу миру в Україні! Але що я міг зробити, у мене сім’я була в заручниках! Але я заїкався! Я передавав сигнали! П’ять разів заїкнувся — це час вильоту ракет!" — іронізує Олексій Арестович.

Також він підкреслив, що така стратегія "поганий путін, а росіяни гарні" влаштує не тільки громадян рф, а й жителів багатьох інших країн світу.

Нагадаємо, що не всі інсайди про ймовірну онкологію путіна настільки "райдужні", проте ті, хто посилається на інформацію нібито від офіцера ФСБ, стверджують, що диктаторові залишилося жити лише кілька років.

Писав "Телеграф" і про те, що володимир путін насправді може бути мертвим, а замість нього на офіційних зустрічах з’являється двійник.