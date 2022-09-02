Деякі категорії жінок отримають право на відстрочку від мобілізації - кого це стосується

Перелік категорій громадян, що мають право на відстрочку, було доповнено ще кількома категоріями

В Україні серпень став місяцем вже четвертого подовження строків воєнного стану та загальної мобілізації через військову агресію російської федерації. Тож до служби в армії продовжують призивати військовозобов'язаних громадян, віком від 18 до 60 років. З 1 жовтня, обов'язок ставати на облік до військкоматів покладено і на жінок, проте деякі категорії все ж мають права на відстрочку.

Так, згідно із Законом України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, деякі українки матимуть змогу отримати відстрочку від призову на службу. Кого саме це стосується, розбирався "Телеграф".

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Відстрочка для жінок — хто має на неї право

українки, на самостійному утриманні та вихованні яких перебуває дитина віком до 18 років,

українки, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, опікуни особи з інвалідністю/особи, котра на систематичній основі потребує догляду від сторонньої особи,

українки, які мають на утриманні дитину (дітей) до 18 років, а чоловік вже перебуває на військовій службі,

студентки, аспірантки та докторантки, які навчаються на денній або дуальній формах, а також наукові та педагогічні співробітниці, жінки-нардепки та працівниці органів військового управління,

українки, чиї близькі родичі трагічно загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф на території "днр" та "лнр", а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану в країні,

заброньовані державними органами влади та іншими держорганізаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями українки,

українки, які є непридатними до служби через стан здоров’я.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, яку категорію українців не зможуть мобілізувати через певні сімейні обставини.

Також нагадаємо, що правом відстрочки від загальних мобілізаційних заходів можуть скористатися студенти та педагоги.