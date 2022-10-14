"Було боляче, але не страшно, бо я українець": 9-річний хлопчик розчулив мережу реакцією на ракетний удар

Дитину зруйновані гойдалки не злякали, а його аргументація цього вразила навіть дорослих

Під час останнього масованого удару російських окупантів по містах України ворожі ракети потрапляли по об'єктах цивільної інфраструктури. У Києві, наприклад, снаряд прилетів по звичайному дитячому майданчику. Безглуздість дій ворожої армії дивує навіть дітей. Так, мережу підкорив 9-річний хлопчик, якому було боляче від руйнації гойдалок, але він не занепав духом.

Коментар дитини опублікував у власному Twitter-акаунті журналіст Василь Голод. Дитина каже, що зруйнований майданчик у столичному парку Шевченка зачепив його почуття, однак страшно йому не стало.

"Мені було дуже боляче. Я просто не міг собі уявити, що це сталося. Я думаю, що це ніколи не станеться, що ці качелі колись розберуть, але не те, що вони вибухнуть. Але мені не страшно, тому що я українець — а українці нічого не бояться. Тому мені і не страшно, бо я вже і не таке бачив", — сказав журналісту 9-річний мешканець Києва.

Дитина також додала, що бачила розстріляні будинки в Бучі, а також церкву, пробиту кулями.

Користувачів мережі "дорослі" думки дитини розчулили до сліз. Українці відзначили, що це покоління дітей вирізняє сміливість та незламність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зустріч двох українців в Ірландії розчулила мережу.