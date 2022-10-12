"Я побачив прапор моєї країни": зустріч двох українців в Ірландії розчулила мережу

Зустріч сталася через український прапор, який майорить на місцевому пабі

Після початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали мільйони людей, які тепер розкидані по всьому світу. Дуже часто українці перетинаються один з одним у європейських країнах і чи не кожна з цих історій особлива. Раніше ми вже розповідали, як український хлопчик у Швейцарії підкорив мережу своїми розповідями, а цього разу людей розчулила зустріч двох наших громадян в Ірландії.

Як розповіла у власному Twitter користувач під ніком Катруся (@katrusyyya), інцидент трапився і ірландському місті Корк у момент, коли вона була на роботі. До місцевого пабу прийшов чоловік, який не міг знайти необхідну адресу. Дороговказом для нього став український прапор, який висів на флагштоку. Побачивши синьо-жовтий стяг, чоловік зрозумів, що тут йому допоможуть.

Крім того, дівчина показала фото того самого пабу, на стіні якого майорить український прапор. Не помітити його дійсно складно.

Користувачів мережі тепла історія зустрічі двох українців в Ірландії неабияк розчулила. Люди писали, що такі повідомлення неабияк гріють душу у такий складний для України період. А ще дехто зазначив, що регулярно має такі історії, адже працює в організації, яка допомагає переселенцям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як український поліцейський під час роботи в Бахмуті врятував життя маленькому цуценяті, якого знайшов у зруйнованому російськими обстрілами будинку.