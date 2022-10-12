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"Я побачив прапор моєї країни": зустріч двох українців в Ірландії розчулила мережу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
Громадяни України знайшлися в ірландському Корку Новина оновлена 12 жовтня 2022, 16:19
Громадяни України знайшлися в ірландському Корку

Зустріч сталася через український прапор, який майорить на місцевому пабі

Після початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали мільйони людей, які тепер розкидані по всьому світу. Дуже часто українці перетинаються один з одним у європейських країнах і чи не кожна з цих історій особлива. Раніше ми вже розповідали, як український хлопчик у Швейцарії підкорив мережу своїми розповідями, а цього разу людей розчулила зустріч двох наших громадян в Ірландії.

Як розповіла у власному Twitter користувач під ніком Катруся (@katrusyyya), інцидент трапився і ірландському місті Корк у момент, коли вона була на роботі. До місцевого пабу прийшов чоловік, який не міг знайти необхідну адресу. Дороговказом для нього став український прапор, який висів на флагштоку. Побачивши синьо-жовтий стяг, чоловік зрозумів, що тут йому допоможуть.

Крім того, дівчина показала фото того самого пабу, на стіні якого майорить український прапор. Не помітити його дійсно складно.

Українці випадково зустрілися в Ірландії - історія про прапор України зворушила мережу

Користувачів мережі тепла історія зустрічі двох українців в Ірландії неабияк розчулила. Люди писали, що такі повідомлення неабияк гріють душу у такий складний для України період. А ще дехто зазначив, що регулярно має такі історії, адже працює в організації, яка допомагає переселенцям.

Українці випадково зустрілися в Ірландії - історія про прапор України зворушила мережу
Українці випадково зустрілися в Ірландії - історія про прапор України зворушила мережу
Українці випадково зустрілися в Ірландії - історія про прапор України зворушила мережу

Раніше "Телеграф" розповідав, як український поліцейський під час роботи в Бахмуті врятував життя маленькому цуценяті, якого знайшов у зруйнованому російськими обстрілами будинку.

Теги:
#Україна #Українці #Ірландія #Переселенці