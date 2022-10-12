"Я увидел флаг моей страны": встреча двух украинцев в Ирландии растрогала сеть

Встреча произошла из-за украинского флага, развевающегося на местном пабе

После начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали миллионы людей, которые теперь разбросаны по всему миру. Очень часто украинцы пересекаются друг с другом в европейских странах и едва ли не каждая из этих историй особенная. Ранее мы уже рассказывали, как украинский мальчик в Швейцарии покорил сеть своими рассказами, а на этот раз людей растрогала встреча двух наших граждан в Ирландии.

Как рассказала в собственном Twitter пользователь под ником Катруся (@katrusyyya), инцидент произошел и в ирландском городе Корк в момент, когда она была на работе. В местный паб пришел мужчина, который не мог найти необходимый адрес. Указателем для него стал украинский флаг, висевший на флагштоке. Увидев сине-желтый флаг, мужчина понял, что здесь ему помогут.

Кроме того, девушка показала фото того же паба, на стене которого развевается украинский флаг. Не заметить его действительно сложно.

Пользователей сети теплая история встречи двух украинцев в Ирландии очень растрогала. Люди писали, что такие сообщения очень греют душу в такой сложный для Украины период. А еще некоторые отметили, что регулярно имеют такие истории, ведь работают в организации, которая помогает переселенцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинский полицейский во время работы в Бахмуте спас жизнь маленькому щенку, который нашел в разрушенном российскими обстрелами доме.