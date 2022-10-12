Укр

"Я увидел флаг моей страны": встреча двух украинцев в Ирландии растрогала сеть

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
Граждане Украины нашлись в ирландском Корке Новость обновлена 12 октября 2022, 16:19
Граждане Украины нашлись в ирландском Корке

Встреча произошла из-за украинского флага, развевающегося на местном пабе

После начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали миллионы людей, которые теперь разбросаны по всему миру. Очень часто украинцы пересекаются друг с другом в европейских странах и едва ли не каждая из этих историй особенная. Ранее мы уже рассказывали, как украинский мальчик в Швейцарии покорил сеть своими рассказами, а на этот раз людей растрогала встреча двух наших граждан в Ирландии.

Как рассказала в собственном Twitter пользователь под ником Катруся (@katrusyyya), инцидент произошел и в ирландском городе Корк в момент, когда она была на работе. В местный паб пришел мужчина, который не мог найти необходимый адрес. Указателем для него стал украинский флаг, висевший на флагштоке. Увидев сине-желтый флаг, мужчина понял, что здесь ему помогут.

Кроме того, девушка показала фото того же паба, на стене которого развевается украинский флаг. Не заметить его действительно сложно.

Украинцы случайно встретились в Ирландии – история о флаге Украины тронула сеть

Пользователей сети теплая история встречи двух украинцев в Ирландии очень растрогала. Люди писали, что такие сообщения очень греют душу в такой сложный для Украины период. А еще некоторые отметили, что регулярно имеют такие истории, ведь работают в организации, которая помогает переселенцам.

Украинцы случайно встретились в Ирландии – история о флаге Украины тронула сеть
Украинцы случайно встретились в Ирландии – история о флаге Украины тронула сеть
Украинцы случайно встретились в Ирландии – история о флаге Украины тронула сеть

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинский полицейский во время работы в Бахмуте спас жизнь маленькому щенку, который нашел в разрушенном российскими обстрелами доме.

Теги:
#Украина #Украинцы #Ирландия #Переселенцы