"Было больно, но не страшно, потому что я украинец": 9-летний мальчик растрогал сеть реакцией на ракетный удар

Ребенка разрушенные качели не испугали, а его аргументация поразила даже взрослых

Во время последнего массированного удара российских оккупантов по городам Украины вражеские ракеты попадали по объектам гражданской инфраструктуры. В Киеве, например, снаряд прилетел по обычной детской площадке. Бессмысленность действий вражеской армии удивляет даже детей. Так, сеть покорил 9-летний мальчик, которому было больно от разрушения качелей, но он не пал духом.

Комментарий ребенка опубликовал в собственном Twitter-аккаунте журналист Василий Голод. Ребенок говорит, что разрушенная площадка в столичном парке Шевченко затронула его чувства, однако страшно ему не стало.

"Мне было очень больно. Я просто не мог себе представить, что это произошло. Я думаю, что это никогда не произойдет, что эти качели когда-нибудь разберут, но не то, что они взорвутся. Но мне не страшно, потому что я украинец, а украинцы ничего не боятся. Поэтому мне и не страшно, потому что я уже и не такое видел", — сказал журналисту 9-летний житель Киева.

Ребенок также добавил, что видел расстрелянные дома в Буче, а также церковь, пробитую пулями.

Пользователей сети "взрослое" мнения ребенка растрогало до слез. Украинцы отметили, что это поколение детей отличает смелость и несокрушимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как встреча двух украинцев в Ирландии растрогала сеть.