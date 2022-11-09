"Не можна стримати сліз": фото дівчинки на могилі загиблого батька-героя вразило мережу

У загиблого воїна залишилося дві дочки

В Україні тривають запеклі бої з російськими окупантами і щодня країна втрачає своїх героїв.

Про одну із таких трагічних історій розповів радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram. До своєї посади Геращенко прикріпив фото, на якому зображено маленьку дівчинку на ім’я Соломія, яка цілує фото на могилі свого батька Олега Прудкого.

Дочка Олега Прудкого на могилі батька

Батько малюка був чемпіоном України з боксу у легкій вазі. Виступав за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани". Після завершення своєї спортивної кар’єри став поліцейським і вступив до лав КОРДу (підрозділ Нацполіції для вирішення надзвичайних ситуацій) і там дослужився до звання капітана. Із початком повномасштабної російської агресії Олег захищав країну на фронті.

Життя захисника України обірвалося 22 травня 2022 року. Того дня воїн перебував на передовій та потрапив під артилерійський обстріл. У загиблого воїна залишилася дружина та дві доньки.

Оригінальне фото опублікувала дружина Олега Прудкого Мар’яна. Жінка підписала його наступним чином: "Фото, яке розриває серце на шматки… Ось, ціна нашого майбутнього… гарних ранкових світанків та запашної кави…. Ціна нашої з вами свободи".

Нагадаємо, раніше ми писали про героїчний вчинок українського воїна з позивним "Вовком", який врятував життя своїх побратимів. За свій вчинок прикордонник був нагороджений від президента.

Також ми повідомляли про те, що війна в Україні забрала життя Антона Солохи. Чоловік захищав країну зі зброєю в руках і після його загибелі без батька залишилося троє дітей.