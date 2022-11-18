Палаючий кремль і мандаринку: український художник зобразив новорічну мрію всіх українців

Понад дев'ять місяців всі українці чекають лише знищення путіна та його поплічників

Художники в Україні, як і всі інші жителі багатостраждальної країни, що вже понад 9 місяців потерпає від кривавої російської агресії, вкрай чутливо реагують на хід російсько-української війни. Вочевидь і бажання цих творчих особистостей дуже чітко збігаються зараз із мрією мільйонів простих українців — знищити кремль і президента рф володимира путіна. Свої думки, шляхом візуалізації, у картині зобразив і український художник Нікіта Тітов, чергову роботу котрого активно обговорюють користувачі українського сегмента Мережі.

На картині, котра була оприлюднена Тітовим на сторінці у "Фейсбуці", зображений такий собі новорічний подарунок, про який мріють усі українці: дід мороз у ніч на перше січня летить над російським кремлем і гатить у нього ракетами, що вилітають із його саней.

"Ніч, дали світло, можу помалювати, вийшов покурити на балкон, а там сніг, одразу настрій святковий та думки, щоб загадати на новий рік", — йдеться в тексті публікації художника.

Новорічна мрія від Нікіти Тітова

У коментарях під публікацією Тітова українців радісно жартують з його малюнка та відзначають, що художник потрапив у точку і його твір дійсно відображає їхні побажання. Більшість радить йому не зупинятися та сподіваються на те, що його картина колись все ж буде втілена у реальність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як таємничий світовий художник Бенксі нещодавно зобразив дівчинку-гімнастку на руїнах будинку в Бородянці.