Дедалі більше українців готові воювати до повернення Криму та Донецька (опитування)
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Знайшлись і такі, хто готовий воювати проти росіян навіть на територіях російської федерації
Нове опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 85% українців готові воювати проти росіян допоки Крим і Донбас не повернуться до складу України. Ба більше, вони переконані, що росія у цій війні програє.
Такими результатами "Рейтинг" поділився у вівторок, 13 грудня, зазначивши, що опитування, участь в якому взяла 1000 повнолітніх респондентів з різних куточків країни, проводилося впродовж 20-21 листопада.
"З початку повномасштабного вторгнення росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022), — йдеться в тексті висновку.
Варто додати, що лише 9% серед опитаних громадян обрали варіант деокупації лише тих територій України, які перебували у її складі до 24 лютого 2022 року.
Що стосується українців, які підтримали повне звільнення усіх без виключення територій, то їх нарахували понад 80%.
За подовження бойових дій з охопленням російських територій проголосувало менше ніж 5% респондентів.
Крім того, згідно з результатами опитування, в Україні до 53% збільшилася й кількість громадян, які підтримують подальше відновлення Україною статусу ядерної держави. Для порівняння, у 2019 році таких налічувалося лише 47%.
Зазначимо також, що опитування проводилося серед 1000 жителів усіх областей України віком від 18 років, крім громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, а також тих населених пунктах, де на момент проведення опитування був відсутній зв'язок.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з одним з останніх опитувань "Рейтингу", лише за останні кілька місяців впевненість жителів України у тому, що росія вдасться до застосування ядерної зброї, суттєво зменшилася.