Дедалі більше українців готові воювати до повернення Криму та Донецька (опитування)

Знайшлись і такі, хто готовий воювати проти росіян навіть на територіях російської федерації

Нове опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 85% українців готові воювати проти росіян допоки Крим і Донбас не повернуться до складу України. Ба більше, вони переконані, що росія у цій війні програє.

Такими результатами "Рейтинг" поділився у вівторок, 13 грудня, зазначивши, що опитування, участь в якому взяла 1000 повнолітніх респондентів з різних куточків країни, проводилося впродовж 20-21 листопада.

"З початку повномасштабного вторгнення росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022), — йдеться в тексті висновку.

Варто додати, що лише 9% серед опитаних громадян обрали варіант деокупації лише тих територій України, які перебували у її складі до 24 лютого 2022 року.

Що стосується українців, які підтримали повне звільнення усіх без виключення територій, то їх нарахували понад 80%.

За подовження бойових дій з охопленням російських територій проголосувало менше ніж 5% респондентів.

Результати опитування "Рейтингу"

Крім того, згідно з результатами опитування, в Україні до 53% збільшилася й кількість громадян, які підтримують подальше відновлення Україною статусу ядерної держави. Для порівняння, у 2019 році таких налічувалося лише 47%.

53% респондентів хочуть, аби Україна повернула собі статус ядерної держави

Зазначимо також, що опитування проводилося серед 1000 жителів усіх областей України віком від 18 років, крім громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, а також тих населених пунктах, де на момент проведення опитування був відсутній зв'язок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з одним з останніх опитувань "Рейтингу", лише за останні кілька місяців впевненість жителів України у тому, що росія вдасться до застосування ядерної зброї, суттєво зменшилася.