Мобілізація триває: що чекає на чоловіків, які навіть не знають, що таке служба в армії

Мобілізаційні заходи відбуваються в країні планово і щоденно

З 24 лютого в Україні розпочалася поступова мобілізація, котра була оголошена в рамках указу президента України Володимира Зеленського. Однак, попри сподівання більшості, ніяких мобілізаційних "хвиль" в країні не було і на службу поступово забирали усіх, хто здатен і хоче захищати Батьківщину від ворога, надаючи перевагу тим, хто має за спиною бойовий досвід. З огляду на це, "Телеграф" вирішив розібратися, що чекає після призову українців, які військового досвіду не мають.

Як розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, станом на сьогоднішній день в Україні призивають на службу тих громадян, які не проходили військову службу. Водночас ця категорія громадян в обов’язковому порядку відправляється на навчання у навчальні центри та вищі військові навчальні заклади. Терміни індивідуальної підготовки — не менше ніж місяць. Вже після, в залежності від складнощів спеціальності, терміни підготовки можуть збільшуватися.

"Залежно від спеціальності надається інколи додатковий місяць або два-два з половиною для навчання. Мова саме про індивідуальну підготовку. Однак, крім цієї, є й колективна підготовка військовослужбовців. Коли підрозділ готують до залучання у зону бойових дій, з ним (з усіма військовими водночас) проводяться заняття на полігонах та інших ділянках місцевості. Така підготовка (індивідуальна й колективна водночас) займає 2-3 місяці й більше,", – пояснив він.

Також Горбач додав, що усі громадяни проходять підготовку та бойове злагодження в обов'язковому порядку, навіть при умові, що вони вже проходили строкову службу або мають досвід виконання бойових задач.

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