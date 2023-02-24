Рік війни: соціологія актуальних питань для України

Соціологічна компанія Active group провела опитування серед українців щодо їхнього життя під час війни, очікувань та реалій

24 лютого 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Минув рік. Соціологічна компанія Active group напередодні річниці вторгнення за допомогою власної онлайн панелі SunFlowerSociology провела опитування серед українців щодо їхнього життя під час війни, очікувань та реалій.

Рік тому політики та голови держав усього світу були занепокоєні даними своїх розвідувальних служб щодо ескалації російських військ на українсько-білоруському кордоні та можливого вторгнення. Під час опитування, проведеного напередодні річниці вторгнення, 13,1% опитаних відповіли, що тоді вважали наступ практично гарантованим, для 33,6% такий розвиток подій був більш імовірним. Неможливим повномасштабний наступ вважали 15,8% респондентів, а для 30,1% такий розвиток подій був швидше не імовірним. Ще 7,4% не мали ствердної відповіді.

Уже за декілька годин після вторгнення ми почули рішення від Кабінету міністрів України, ВРУ та президента про введення воєнного стану, мобілізацію, розірвання дипломатичних відносин з рф та інші. Опитані респонденти оцінили за 5-бальною шкалою (де 5 найвищий бал, а 1 - найнижчий) правильність та оперативність дій української влади у перші тижні вторгнення. Найвищу оцінку за цими критеріями поставили 28,6% та 28,9% українців. В 1 бал дії влади оцінили 6% та 5,1%. Не визначилися щодо правильності та оперативності 6,3% та 4.2% відповідно.

Швидкість наступу російських військ у перші години в окремих регіонах України породила дискусію щодо готовності ЗСУ та влади в цілому до цього вторгнення. Українцям запропонували дати власну оцінку готовності армії та влади. Високо оцінили готовність (5 балів) 14,6% та 12,2%. Оцінка 3 бали отримала найбільший відсоток респондентів – 31,5% та 32,4%. Лише для 6% опитаних українців готовність ЗСУ оцінювалася як низька. Думку щодо неготовності влади до вторгнення висловило 11,9% (див. діаграму 1).

Діаграма 1. Готовність Збройних Сил країни та влади до повномасштабного вторгнення

В той же день президент та уряд закликали весь світ до санкцій проти росії та надання допомоги Україні. Протягом усього року точилися дискусії навколо постачання зброї, швидкості, обсягів, номенклатури їх надання та загалом того, наскільки готовий світ підтримати Україну та захистити демократію. Під час опитування українців, щодо того, чи є підтримка світу достатньою з’ясувалось, що: лише 3,9% вважають, що підтримка цілком достатня, проте і категорично недостатньою її вважають 12,2%. Для 28% підтримка є швидше достатньою. Майже половина опитаних українців – 52,7% вважають підтримку світу швидше недостатньою. Не мають відповіді на це запитання 3,3%. Якщо звузити запитання до суто військової допомоги, думка українців майже не відрізняється – достатньою її називають 3,3%, а категорично недостатньою 15,5%. "Швидше достатньою" військову допомогу назвали 24,4%, і практично половина від опитаних – 52,1% вважають військову допомогу швидше недостатньою.

Боротьба українців триває не лише на полі бою і потребує не тільки зброї. Агресія рф принесла із собою руйнацію будинків, закладів освіти, медичних закладів та цілих міст. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури по всій державі. Дефіцит різноманітних об’єктів відчутний. Тому різні країни надсилають величезні обсяги гуманітарної допомоги. На запитання "На вашу думку, чи достатня гуманітарна підтримка України світом?" 14,3% відповіли, що цілком достатня, а швидше достатньою її вважають 51,5% респондентів. Швидше недостатньою її назвали 23,8%, а категорично недостатньою — 5,7% опитаних. Відповіді на це питання не мають 4,8%.

Протягом всього року точились дискусії про те, чи закінчиться війна у 2022 році. 30,4% напередодні річниці вторгнення сказали, що на його початку вони вважали, що вона закінчиться у 2022 році. Припускали таку можливість 35,7%. Про те що це надовго ще з перших днів війни усвідомлювали 27,1% українців. Важко відповісти було для 6,8% опитаних (див. діаграму 2).

Діаграма 2. Чи закінчиться війна у 2022 році, на думку українців

Українське суспільство продовжує свою боротьбу за волю та незалежність у своїй державі. Попереду нас чекають різноманітні виклики та бажання перемогти та знищити ворога залишиться сильнішим.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlowerSociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 18 січня 2023 р.