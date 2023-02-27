"Чати із повістками — частина російської пропаганди" — Юрій Гудименко

Історик та боєць ЗСУ вважає, що будь-яка мобілізація потребує комунікації

Людям видають повістки на вулиці, дрібним хуліганам грозять армією. А росіяни починають використовувати це в своїх цілях. Про це в інтерв'ю Еспресо розповів історик і молодший сержант Юрій Гудименко.

"Добровольці йдуть на фронт, а волонтери тисячами допомагають їх вдягати — в Росії такої ситуації немає і вони не знають, як з нею працювати. Вони розкидають якісь фігові тези, які не працюють. Але як тільки ми починаємо хапати людей на вулицях і вручати повістки так, як роблять вони, тоді росіяни вже самі по собі знають, що з цим робити. Вони це відпрацьовували на внутрішню аудиторію і ці тези вони переносять до нас. Починають створювати групи, де роздають повістки, сіяти паніку, починають розривати довіру до армії", — розповідає Юрій.

Юрій додав, що будь-яка мобілізація потребує комунікації, пропаганди. А зараз нема системної пропагандистської та агітаційної роботи, щоб одночасно в одній системі з одним меседжем працювали по телеканалах, радіо, білбордах.