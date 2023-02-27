"Чаты с повестками — часть российской пропаганды" — Юрий Гудыменко

Историк и боец ВСУ считает, что любая мобилизация нуждается в коммуникации

Людям выдают повестки на улице, мелким хулиганам грозят армией. А россияне начинают использовать это в своих целях. Об этом в интервью Эспрессо рассказал историк и младший сержант Юрий Гудыменко.

"Добровольцы идут на фронт, а волонтеры тысячами помогают их одевать — в России такой ситуации нет, и они не знают, как с ней работать. Они разбрасывают какие-то фиговые тезисы, которые не работают. Но как только мы начинаем хватать людей на улицах и вручать повестки так, как делают они, тогда россияне уже сами по себе знают, что с этим делать. Они это отрабатывали на внутреннюю аудиторию и эти тезисы они переносят к нам. Начинают создавать группы, где раздают повестки, сеять панику, начинают подрывать доверие к армии", – рассказывает Юрий.

Юрий добавил, что любая мобилизация нуждается в коммуникации, пропаганде. А сейчас нет системной пропагандистской и агитационной работы, чтобы одновременно в одной системе с одним месседжем работали по телеканалам, радио, билбордам.