Бився за Луганський аеропорт та Дебальцеве: на Донбасі загинув героїчний комбат

Загиблому воїну було лише 34 роки

На Донбасі, де тривають важкі бої з російськими окупантами, під час виконання бойового завдання загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович.

Трагедія сталася 6 березня у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Військовий потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Про це повідомили на сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у Facebook.

Що відомо про Андрія Луканюка

34-річний військовий був родом із села Годи – Добровідка Коломийського району Івано-Франківської області.

З 2013 року він брав участь у формуванні 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

2014 року виконував бойові завдання на посаді командира роти.

Андрій Луканюк брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку, Широкине.

2022 року майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Його побратими зазначають, що військовий був офіцером, якого поважали. Він був справжнім прикладом військової звитяги й слави. Воїни згадують, що Луканюк завжди був вимогливим, але водночас справедливим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 березня у Києві попрощалися з бійцями диверсійної групи батальйону "Братство", які загинули на Брянщині під час виконання бойового завдання. Наймолодшому з них було лише 19 років.