Як виглядає зруйнуване село Долина на Донеччині (відео)

У населеному пункті практично не залишилося уцілівших будівель – все знищено на 90 відсотків

Російський ворог приніс в Україну смерть, страждання і суцільні руїни замість колись квітучих селищ і міст.

Ще одним доказом злодіянь окупантів став короткий відеорепортаж кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова з селища Долина на межі Харківської та Донецької областей, яке повністю знищили російські окупанти.

Важко навіть уявити, що до по повномасштабної війни тут проживало близько 500 людей – зараз всюди випалена земля і суцільні руїни. В Долині не залишилося ні жилих будинків, ні промислових будівель.

Окупанти штурмували населений пункт майже півроку, а зрозумівши, що прийдеться втікати від ЗСУ, почали ціленаправлено та безжально нищити все, куди спромоглися поцілити своєю зброєю – школу, магазини і навіть дитячий садок.

Після запеклих боїв селище знищене на 90%.

Не мали ніякої жалості "православні воїни кирила" навіть до храму Григорія Побідоносця, якому більше 150 років.

Росіяни скинули на нього авіабомбу і раділи, як швидко змогли "розквитатися" зі стародавньою спорудою.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки удару ворога по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.