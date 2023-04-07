Перед Великоднем українці повертаються з-за кордону: на яких пунктах пропуску найменше черг

Українцям пропонують скористатися одним із трьох пунктів пропуску, які зараз найменш завантажені

Останніми днями на в’їзд до України помітно збільшився потік людей, і деякі пункти пропуску перевантажені. Це пов’язано з тим, що багато українців повертаються додому перед великодніми святами.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Зазначається, що на сьогоднішній день найбільш перевантаженими є пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Тому українцям озвучили три пункти перепустки, на яких немає таких великих черг.

"Державна прикордонна служба рекомендує для в’їзду менш завантажені пункти пропуску: "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця"", — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі України інформують, що за останню добу кордон перетнули 74 тисячі громадян та 17 тисяч транспортних засобів. Водночас до Польщі за добу виїхало 22 тисячі людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Надія Грищенко розповіла, що потрібно робити у разі, якщо людині відмовили у виїзді за кордон Україну та як оскаржити це рішення.