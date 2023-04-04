Багато чоловіків можуть виїхати з України під час воєнного стану - якої категорії це стосується

Які категорії чоловіків можуть перетинати кордон у 2023 році

Поки в Україні триває повномасштабна війна, через яку указом президента Володимира Зеленського оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан, виїзд за кордон для більшої категорії громадян було обмежено. Водночас уряд передбачив і певні послаблення, в рамках яких за межі країни все ж можуть виїхати військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, як супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Як пише видання "Вікна", перетнути кордон ця категорія громадян зможе виключно у супроводі хворого або людини з інвалідністю. Інакше за кордон не випустять навіть за наявності документів, які підтверджують мету виїзду.

Крім того, українці чоловічої статі, мають право на виїзд, якщо вони супроводжують дружину або дитину з інвалідністю І або II групи або дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями.

Варто зазначити, що легальним вважатиметься перетин державного кордону при умові, що подорожуючий матиме на руках відповідний лікарський висновок або документ, що був затверджений лікарсько-консультативною комісією.

Що стосується чоловіків, які супроводжують особу з інвалідністю III групи, виїзд за кордон заборонений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи може загрожувати покарання тим чоловікам, які виїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення росії.