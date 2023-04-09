Останній прокурор "Нюрнберга" помер, не дочекавшись суду над путіним: ким був Бен Ференц

Все життя він боровся за головування закону, а не війни

У віці 103 роки помер останній із живих прокурорів Нюрнберзького процесу Бен Ференц. Він не тільки домігся засудження 22 командирів нацистських ескадронів смерті, а й боровся за створення міжнародного кримінального суду і закони про припинення агресивних воєн. Він засуджував російську агресію проти України і вважав, що лідера рф треба посадити.

Про це повідомляє NBCNews. На момент Нюрнберзького процесу Ференцу було 27 років. Він відвідував особисто числені концентраційні табори — Бухенвальд, Маутхаузе, Флоссенбург, Ебензе іноді через кілька годин після звільнення. Він збирав документи про нацистські злочини — їх використали при засудженні командирів нацистських ескадронів смерті.

Справа проти 22 нацистів Einsatzgruppen

Ференц вів справу проти 22 нацистських високопосадовців, у тому числі шістьох генералів, які організовували, керували та часто приєднувалися до бродячих винищувальних загонів СС. Вони вбивали тисячі людей — євреїв, циган, духовенство, інтелігенцію. Один із їх злочинів — понад 30 тисяч людей розстріляних або закопаних заживо в Бабиному яру під Києвом. На їхніх руках була кров 25 тисяч євреїв в Ризі та інші злочини. Чотирнадцять були засуджені до смертної кари і двоє до довічного ув'язнення. Проте зрештою стратили лише чотирьох.

Бен Ференц на трибуні під час справи Einsatzgruppen, 1947 рік

Подальша доля прокурора

Після судового процесу Ференц не сидів склавши руки — був задіяний у роботі з повернення викраденого нацистами майна, допомагав в укладанні угоди про репарації з урядом Західної Німеччини. Мріяв про трибунал для судового переслідування військових злочинців, частково реалізований зі створенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Народився Ференц у Трансильванії в сім’ї неграмотних батьків, які в його малому віці переїхали до Нью-Йорка. Перед тим як займатися розслідуванням злочинів нацистів був військовим. У Ференца залишилося четверо дітей. Його девізом було "закон, а не війна", він писав книги, статті, промови, мандрував світом аби нести свою ідею. Він сподівався, що встиг зробити щось хороше за це життя — 103 роки йому виповнилося 11 березня. Вже на інвалідному візку він сфотографований із аркушем з написом: "Роби те, що тобі подобається".

Минулоріч, після атаки росіян на Бабин Яр, Ференц висловився про російське вторгнення, зазначивши, що хотів би побачити російського президента путіна за ґратами. Злочини росії проти України він назвав ганьбою для людства. Ференц встиг застати те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна.