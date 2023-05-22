Білорусь все менше допомагає росії у війні з Україною: генерал Наєв назвав причини

Білорусь обмежила співпрацю з росією через невдачі окупантів на фронті

Армія росії зазнає серйозних втрат в Бахмуті і ризикує потрапити в оточення. Крім того, зараз немає ознак того, що окупанти готують додаткові ударні угруповання на території росії або Білорусі для нового наступу, проте два угруповання прикриття кордону, як і раніше, задіяні у південній частині Білорусі та у прикордонних регіонах росії.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, чисельність угруповань прикриття загалом близько 18 тисяч осіб.

Крім того, Білорусь продовжує використовуватись як військова база — на аеродромах базуються російські літаки та гелікоптери. Авіація окупантів веде розвідку та намагається показати свою готовність до застосування на українському напрямі.

"Що стосується російського контингенту Регіонального угруповання військ на території Білорусі, то його основна частина після підготовки переміщена до Ростовської області і вже веде бойові дії на сході нашої держави в Донецькій області. Загалом цикл підготовки російських підрозділів, повністю укомплектованих мобілізованим особовим складом, триває до двох місяців", — зазначив генерал-лейтенант Наєв.

Проте вже тривалий час російська авіація не веде атаки по Україні з території Білорусі, хоча ще кілька місяців тому це регулярно здійснювалося. Причина, за словами Наєва, у тому, що лукашенко обмежив співпрацю з росією після низки невдач на фронті в Україні. Зараз Білорусь тільки постачає росії снаряди та озброєння, а також дозволяє тренувати мобілізованих на полігонах.

"Але, не слід забувати, що в грудні 1999 року, між росією та Білоруссю було укладено договір про створення "Союзної держави", метою якого було об’єднання обох країн. З метою перевірки можливості спільного застосування авіаційного угруповання росії та Білорусі проводилося спільне патрулювання її повітряного простору, в тому числі, щоб показати країнам НАТО готовність до дій у відповідь", — додав командувач Об’єднаними силами ЗСУ.

До 6 квітня в Білорусі базувалися три літаки МіГ-31К, які є росіянами ракет "Кинжал". На сьогоднішній день на білоруських аеродромах залишаються ще 13 російських літаків: вісім Су-34, три Су-30СМ та два Су-24МР. Крім того, там базуються 12 російських вертольотів Мі-8, Мі-24 та Мі-28Н.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російській армії торгують мобілізованими. З’явилася інформація, що якась добровольча бригада "Ветерани" купила 500 мобілізованих за ціною 25 тисяч рублів за голову (близько 11,5 тисяч гривень) і відправила їх на штурм позицій під Бахмутом.