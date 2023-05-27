Майже чотири доби без води та їжі: на Харківщині знайшли зниклу 2-річну дівчинку (фото)

Майже через чотири доби після зникнення на Харківщині знайшли живою 2-річну Віолетту Мужечук. 23 травня дівчинка зникла з двору у селі Скрипаї Чугуївського району, весь цей час її шукали.

Про це повідомляє МВС України.

Дівчинка виснажена, оскільки весь цей час була без води та їжі, її забирає "швидка допомога".

Маля дуже виснажене

"Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми. Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна", — йдеться у повідомленні.

Дитину шукали понад 1000 людей

На щастя, ніхто не завдав шкоди дитині — вона просто занадто далеко пішла від дому та загубилася.

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