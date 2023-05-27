Почти четверо суток без воды и еды: на Харьковщине нашли пропавшую 2-летнюю девочку (фото)

Спустя почти четверо суток после исчезновения в Харьковской области нашли живой 2-летнюю Виолетту Мужечук. 23 мая девочка исчезла со двора в селе Скрипаи Чугуевского района, все это время ее искали.

Об этом сообщает МВС Украины.

Девочка истощена, так как все это время находилась без воды и еды, ее забирает "скорая помощь".

Малышка очень истощена

"Три дня непрерывных поисков. Более тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители, искали ребенка в селе, среди кустарников, болот, обследовали все окрестные водоемы. Наконец сегодня девочку нашли в лесу. Она жива, но очень устала, страдает от жажды и голодная", — говорится в сообщении.

Девочку искало более 1000 людей

К счастью, никто не нанес вреда ребенку — она просто слишком далеко ушла от дома и потерялась.

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