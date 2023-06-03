Прибирали на ключових об’єктах України: ЗМІ вийшли на клінінгові компанії з російським слідом

Доступ до важливих державних та інфраструктурних об’єктів мали клінінгові компанії, пов’язані з російськими олігархами

Низка українських державних об’єктів, включаючи електростанції, залізницю та інші, роками прибирали клінінгові фірми, пов’язані з російськими бізнесменами. Більше того, вони продовжують вести свою діяльність в Україні й під час війни, а деякі власники пов’язані з ватажком ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним.

Це з’ясувала журналіст "Слідство.Інфо" Яніна Корнієнко. Завдяки її розслідуванню стало відомо, що під час активних атак на об’єкти енергосистеми України, доступ до них мали співробітники російських клінінгових компаній.

Ці компанії пов’язані з російським бізнесменом Едуардом Апсітом, який тісно знайомий з ватажком "вагнерівців" євгеном пригожиним. У 90-х роках Апсіт побудував "клінігову імперію" у росії, Білорусі та Україні. Частина його підприємств помічена у картельній змові з євгеном пригожіним. Ці фірми часто прибирали Кремлівський палац та казарми Чорноморського флоту в окупованому Криму. Зокрема йдеться про компанію ТОВ "Чистий Світ Технології", яка входить до умовної групи компаній "Чисто".

Більше того, клінінгові компанії російського олігарха ведуть свій бізнес в Україні протягом тривалого часу. Наприклад, два місяці тому вони виграли тендер на збирання ПриватБанку на лінії фронту у Донецькій та Луганській областях. А протягом 2022 року, коли росія активно бомбила енергетичні об’єкти, ці клінінгові компанії займалися прибиранням електричних підстанцій "Укренерго".

"Їхні люди мали доступ до всіх приміщень у держбудівлях, включаючи підстанції, в які постійно прилітали російські ракети. Вони не лише прибирали на стратегічних об’єктах, вони постачали їм техніку — пилососи, пральні машинки та інше", — написала Яніна Корнієнко.

Журналіст розіслала запити всім держорганам, які з ними працювали з проханням пояснити ситуацію. У відповідь почула, що всі договори укладалися строго за процедурою, і в бенефіціарах росіяни помічені нібито не були.

Після того, як ця інформація стала відомою, Корнієнко сподівається, що договори на співпрацю будуть розірвані, а технікою припинять користуватися. У крайньому випадку вона сподівається хоч би на перевірки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ заарештувала активи олігарха Вадима Новінського на суму понад 10,5 млрд гривень. Відомо, що проти олігарха порушено кримінальну справу за допомогу державі-агресору.