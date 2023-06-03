Делали уборку на ключевых объектах Украины: СМИ вышли на клининговые компании с российским следом

Доступ к важным государственным и инфраструктурным объектам имели клининговые компании, свзанные с российскими олигархами

Ряд украинских государственных объектов, включая электростанции, железную дорогу и другие, годами убирали клининговые фирмы, связанные с российскими бизнесменами. Более того, они продолжают вести свою деятельность в Украине и во время войны, а некоторые владельцы связаны с главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.

Это выяснила журналист "Слідство.Інфо" Янина Корниенко. Благодаря ее расследованию стало известно, что во время активных атак на объекты энергосистемы Украины доступ к ним имели сотрудники российских клининговых компаний.

Эти компании связаны в российским бизнесменом Эдуардом Апситом, который тесно знаком с главарем "вагнеровцев" евгением пригожиным. В 90-х годах Апсит построил "клиниговую империю" в россии, Беларуси и Украине. Часть его предприятий замечена в картельном сговоре с евгением пригожиным. Эти фирмы часто убирали Кремлевский дворец и казармы Черноморского флота в оккупированном Крыму. В частности, речь идет о компании ООО "Чистый Мир Технологии", которая входит в условную группу компаний "Чисто".

Более того, клининговые компании российского олигарха ведут свой бизнес в Украине на протяжении долгого периода времени. К примеру, два месяца назад они выиграли тендер на уборку ПриватБанка на линии фронта в Донецкой и Луганской областях. А на протяжении 2022 года, когда россия активно бомбила энергетические объекты, эти клининговые компании занимались уборкой электрических подстанциях "Укрэнерго".

"Их люди имели доступ ко всем помещениям в госстройках, включая подстанции, в которые постоянно прилетали российские ракеты. Они не только убирали на стратегических объектах, они поставляли им технику – пылесосы, стиральные машинки и прочее", — написала Янина Корниенко.

Журналист разослала запросы всем госорганам, работавшим с ними с просьбой объяснить ситуацию. В ответ услышала, что все договоры заключались строго по процедуре и в бенефициарах россияне замечены якобы не были.

После того, как эта информация стала известна, Корниенко надеется, что договора на сотрудничество будут расторгнуты, а техникой прекратят пользоваться. В крайнем случае она надеется хотя бы на проверки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ арестовала активы олигарха Вадима Новинского на сумму свыше 10,5 млрд гривен. Известно, что против олигарха заведено уголовное дело за пособничество государству-агрессору.