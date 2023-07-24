"Мріяв про майбутнє зі своєю коханою": у бою з окупантами на Донбасі загинув 20-річний воїн

Хлопець перебував на службі з кінця січня 2023 року

У важких боях за Бахмут загинув молодий та хоробрий боєць 2-го механізованого відділення 1-го взводу 3-ї механізованої роти 1-го батальйону Олександр Кушнір.

Про це повідомили на Facebook-сторінці виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради.

"Попри яскраве сонце, сьогоднішній день став чорним для нашої громади: ми прощалися з солдатом мотострілецького підрозділу Олександром Вікторовичем Кушніром, який загинув у Бахмутському районі 17 липня. Йому було лише 20 років…", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїн народився у Вознесенську. У дитинстві він захоплювався багатьма видами спорту – грав у футбол, теніс, займався боксом. У молодших класах навчався у Південноукраїнській школі №3, а старші закінчив у школі у смт Олександрівка.

"Вступив до Миколаївського вищого навчального закладу, але юнакові не сподобалося дистанційне навчання, яке почалося через пандемію ковіду, і він забрав документи. Почав працювати на себе, брався за різну роботу, бо знався на багатьох речах і мав золоті руки. Комунікабельний, веселий хлопець, він завжди приходив на допомогу рідним та багатьом друзям, підтримував їх", — розповіли у виконкомі.

Разом зі своєю коханою Олександр мріяв про світле майбутнє. Його призвали на службу 31 січня 2023 року. Хлопець одразу вирушив у військкомат і пішов захищати Батьківщину.

"Потрапив до 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. Своїм рідним Олександр говорив, що знайшов себе у військовій службі, тому підписав контракт з ЗСУ. Але через пів року, 17 липня, Герой загинув під час мінометного обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Провести в останню путь загиблого героя приїхали його друзі з Олександрівки та Вознесенська. Був також присутній на церемонії прощання і секретар міської ради Олександр Акуленко та начальник першого відділу Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Євген Левченко.

"Южноукраїнці несли квіти до труни, схиляли голови й, не стримуючи сльози, прощалися з воїном. Солдат Олександр Вікторович Кушнір похований на кладовищі смт Олександрівка Вознесенського району. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях" — написали на сторінці виконкому.

У загиблого захисника залишилися батьки, мо лодші сестри та брат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Бахмутському районі загинув зовсім молодий військовий Цимбалюк Ігнат. У ході ворожого обстрілу сталося пряме влучення в бліндаж.