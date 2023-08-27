Лікування для героїв: як програма "Врятуй кінцівку" боронить незалежність і повертає в стрій українців

Нацпрограма стала проривом у лікуванні поранених військових і цивільних з бойовими травмами кінцівок

Під час кровопролитної боротьби за незалежність і неподільність України національна програма "Врятуй кінцівку" міжнародного благодійного фонду "Здоровʼя українського народу" стала незамінним партнером держави у допомозі постраждалим від війни із травмами кінцівок.

Благодійники зосередили свої зусилля на допомозі тим, хто не має можливості сплатити дорогі та складні операції (це — військові та цивільні особи з вогнепальними пораненнями).

За даними найкращих ортопедів-травматологів України, експертів програми, очікувана на сьогодні кількість можливих ампутацій кінцівок становить цифру, що вражає: від 17 000 до 22 600.

Саме завдяки роботі програми кількість людей з ампутаціями в Україні буде меншою.

Національна програма #ВрятуйКінцівку стала проривом у лікуванні поранених військових і цивільних з травмами рук і ніг. В межах програми протягом трьох років планується провести близько 15 тисяч операцій.

Допомога державі

Лише 4-25% потреб на лікування травм війни покриває держава в межах Програми медичних гарантій НСЗУ.

Фонд "Здоровʼя українського народу" зробив рішучий крок у забезпеченні необхідної підтримки постраждалим через реалізацію програми, спрямовану на врятування кінцівок і фінансування складного лікування.

Середня вартість операції з врятування кінцівки становить від 45 до 66 тис. грн, тож завдяки благодійникам, які щодня донатять на підтримку програми "Врятуй кінцівку", фонду вдається покривати ці витрати.

В черзі на операцію сьогодні перебуває понад 3000 постраждалих.

Програму запустили наприкінці червня 2022 року, і за цей час понад 500 кінцівок було врятовано завдяки вчасному фінансуванню складних операцій.

Імпланти та девайси: нові можливості для відновлення руху

За трохи більше року реалізації програми понад 2000 кінцівок було врятовано шляхом забезпечення апаратами зовнішньої фіксації прифронтових госпіталів та лікарень України.

— У програмі працюють понад 100 кращих ортопедів-травматологів України, які поруч з 800 медичними сестрами щодня проводять важкі, але вкрай необхідні хірургічні операції. Ми допомагаємо тримати медичний "фронт" не тільки постачанням необхідних ортопедичних девайсів, інструментів та витратних матеріалів, а й через боротьбу з медичними помилками. В межах програми проведено понад 90 лекцій для лікарів, які висвітлюють найновіші методи лікування, — розповідає президент МБФ "Здоров’я українського народу" Сергій Сошинський.

Ортопедичні девайси, імпланти, ендопротези, апарати зовнішньої фіксації, а також кістковий цемент, біоскло, специфічні інструменти та інші витратні матеріали є дорогими, і їх майже неможливо оплатити пересічним людям. Тому фонд "Здоровʼя українського народу" звертається до свідомих українців з проханням підтримати програму.

Фонд активно співпрацює з обласними та іншими лікарнями, в яких вже вдалось профінансувати понад 260 операцій на суму понад 12 млн грн.

Програма "Врятуй кінцівку" активно залучає кошти благодійників, бізнесу та іноземних донорів, але поранених у черзі на фінансування операцій з порятунку кінцівок щодня стає більше. Саме тому надважливою є допомога кожного у боротьбі за незалежність.

Як отримати допомогу?

Якщо ви, ваші родичі, друзі та знайомі, потребують фінансування порятунку травмованих кінцівок найкращими ортопедами-травматологами України, ви можете долучитись до національної програми "Врятуй кінцівку" за умовами, розміщеними на сайті.

Важливо усвідомити, що поранені виграли для кожного з нас час, аби ми могли жити. Важливо всім нам продемонструвати єдність і готовність донатити на підтримку здоров’я кожного, хто постраждав за нашу незалежність!

Підтримати програму можна тут.

Фото: libkos