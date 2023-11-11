Відмовився допомагати окупантам та рятував поранених воїнів ЗСУ: історія лікаря з Херсона

Лікар не має наміру залишати Херсон, незважаючи на щоденні обстріли

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у річницю звільнення Херсона розповів історію про місцевого лікаря. Андрій Сис 12 років працює в одній із місцевих лікарень і навіть під час окупації залишився на своєму робочому місці.

Історію Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі. Лікар не має наміру й надалі залишати свою посаду.

Андрій Сис обіймає посаду завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. та О. Тропіних". Працює він у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. За словами медика, лише завдяки лікарям, які не виїхали під час окупації, вдалося зберегти лікарню.

"Адміністрація вимушено поїхала влітку. Окупанти призначили своїх керівників. Я взяв відпустку, щоб не співпрацювати, але фактично перебував зі своїми пацієнтами. Всю окупацію я писав історії хвороб виключно українською", — розповів Андрій Сис.

Він додав, що співпрацювати із росіянами відмовився. Щобільше, навіть українську символіку у кабінетах та коридорах лікарні під час окупації не знімали. Крім звичайних пацієнтів, персонал лікарні лікував і поранених українських військових. Це був ризик для всієї лікарні, але медики знайшли вихід.

"Це були поранені хлопці з Бузкового парку. Звичайно, їхнє перебування в медустанові було ризикованим для нас, але нам вдавалося їх приховувати. Ми змінювали їхні діагнози, тому що вогнепальне поранення одразу викликало б питання", — згадує Андрій Сис.

Окупанти не пропускали у місто автомобілі з медпрепаратами з України, а свої ліки вони також не привозили. Проблему вдалося вирішити завдяки запасам медикаментів, що залишилися з часів епідемії коронавірусу.

Андрій Сис не збирається залишати місто навіть зараз, попри щоденні обстріли. Лікар каже, що херсонці потребують його і його допомоги.

"Будемо тут, далі працюватимемо до Перемоги", - підсумував медик.

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