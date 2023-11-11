До мурашок: Залужний показав зворушливе відео, як рік тому ЗСУ звільняли Херсон

Головнокомандувач української армії подякував усім причетним до звільнення міста-героя Херсон

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав перші години після звільнення Херсона від росіян. На відео військових української армії зустрічають із квітами та обіймають їх, як рідних.

Відео Залужний опублікував у своєму Telegram-каналі на честь першої річниці визволення міста від російських загарбників.

На кадрах видно, як українські військові в'їжджають у звільнений Херсон на військовій техніці, а за ними їдуть цивільні автомобілі з прапорами України. Люди обіймаються та не стримують своїх емоцій, плачуть навіть чоловіки. Місцеві виходили на дорогу разом із дітьми, щоби привітати рідних визволителів. Дехто зрізав зі свого городу квіти та дарував українським воїнам на знак подяки.

Жителі Херсона зібралися на площі біля кінотеатру "Україна" та покладали квіти навпроти будівлі мерії. По всьому місту розвішали прапори України, які військові охоче підписували на згадку про цей знаменний день. Головнокомандувач ЗСУ подякував військовим та жителям Херсона за їх мужність та стійкість.

"Я вдячний нашим відважним воїнам та місцевим жителям за їхню сміливість і стійкість. Сьогодні, коли жовто-блакитний прапор майорить над Херсоном, ми продовжуємо рішуче битися і захищати нашу землю. Вірю, що разом ми обов'язково переможемо", — написав Валерій Залужний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Володимир Зеленський та перші особи України привітали херсонців із першою річницею звільнення від окупантів. У МВС навіть зняли документальний фільм.