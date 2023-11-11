Отказался помогать оккупантам и спасал раненых воинов ВСУ: история врача из Херсона

Врач не намерен покидать Херсон, несмотря на ежедневные обстрелы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в годовщину освобождения Херсона рассказал историю о местном враче. Андрей Сыс 12 лет работает в одной из местных больниц и даже во время оккупации остался на своем рабочем месте.

Историю Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале. Врач не намерен и дальше покидать свой пост.

Андрей Сыс занимает пост заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных". Работает он в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. По словам медика, только благодаря врачам, которые не выехали во время оккупации, удалось сохранить больницу.

"Администрация вынужденно уехала летом. Оккупанты назначили своих руководителей. Я взял отпуск, чтобы не сотрудничать, но фактически находился со своими пациентами. Всю оккупацию я писал истории болезни исключительно на украинском", — рассказал Андрей Сыс.

Он добавил, что сотрудничать с россиянами отказался. Более того, даже украинскую символику в кабинетах и коридорах больницы во время оккупации не снимали. Помимо обычных пациентов персонал больницы лечил и раненых украинских военных. Это было риском для всей больницы, но медики нашли выход.

"Это были ранены ребята из Сиреневого парка. Конечно, их пребывание в медучреждении было рискованным для нас, но нам удавалось их скрывать. Мы меняли их диагнозы, потому что огнестрельное ранение сразу вызвало бы вопросы", — вспоминает Андрей Сыс.

Оккупанты не пропускали в город автомобили с медпрепаратами из Украины, а свои лекарства они тоже не привозили. Проблему удалось решить благодаря запасам медикаментов, которые остались со времен эпидемии коронавируса.

Андрей Сыс не собирается покидать город даже сейчас, несмотря на ежедневные обстрелы. Врач говорит, что херсонцы нуждаются в нем и в его помощи.

"Будем здесь, будем дальше работать до Победы", — подытожил медик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный показал первые кадры из освобожденного Херсона. ВСУ встречали с цветами и объятиями.