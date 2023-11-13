Захищаючи Україну, загинув ще один доброволець із Грузії

Боєць загинув два дні тому

На фронті щодня гинуть захисники України. Серед них є й іноземці, які воювали за нашу країну.

Як повідомляє Радіо Свобода, під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе. Зазначається, що цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Грузії.

Також про загибель грузинського добровольця повідомив керівник грузинської групи в українських Силах спеціальних операцій підполковник Вано Надірадзе. Він зазначив, що Курцікідзе загинув два дні тому.

"Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому, ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив в Україні велике ім'я, брате, заради Грузії", — написав Надірадзе.

Іраклі Курцікідзе

За даними Радіо Свобода, з лютого 2022 року до цього часу на війні в Україні загинули понад 50 грузинських добровольців. Вони воювали на боці Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув український письменник Максим Петренко. Він тривалий час вважався зниклим безвісти.