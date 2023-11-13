Защищая Украину, погиб еще один доброволец из Грузии

Боец погиб два дня назад

На фронте ежедневно гибнут защитники Украины. Среди них есть иностранцы, воевавшие за нашу страну.

Как сообщает Радио Свобода, во время боевых действий в Украине погиб грузинский боец Иракли Курцикидзе. Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Также о гибели грузинского добровольца сообщил руководитель грузинской группы в украинских Силах специальных операций подполковник Вано Надирадзе. Он отметил, что Курцикидзе погиб два дня назад.

"Самый сильный и талантливый грузинский офицер героически погиб два дня назад, мы просто не писали, пока родные не узнали. Ираклий Курцикидзе оставил в Украине большое имя, брат, ради Грузии", — написал Надирадзе.

Иракли Курцикидзе

По данным Радио Свобода, с февраля 2022 года по настоящее время на войне в Украине погибли более 50 грузинских добровольцев. Они воевали на стороне Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб украинский писатель Максим Петренко. Он долгое время считался пропавшим без вести.