Засіла у головах "ждунів": військкомат розвінчав ворожу ІПСО про мобілізацію в Україні

Спікер спростував розповсюджений міф

В Україні продовжується загальна мобілізація. Проте деякі громадяни вважають, що у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає юридичних підстав для мобілізації громадян.

Як заявив "Телеграфу" речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін, такі твердження є елементами ворожої інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Він підкреслив, що ТЦК та СП є частиною Збройних сил України.

"Те, що ТЦК це не ЗСУ, а приватна контора, є найбільшою нісенітницею, яка гуляє просторами інтернету й за яку найчастіше хапаються ухилянти. Інакше як російською інформаційно-психологічною операцією я цю тезу не розглядаю", — зазначив Істомін.

За його словами, громадяни часто посилаються на те, що ТЦК мають "не той" код ЄДРПОУ, чи він десь не там зареєстрований. Істомін підкреслив, що є закон про Збройні сили України, у якому у ст. 3 сказано, що "організаційно ЗСУ складаються з органів військового управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) Збройних сил України".

Він також зазначив, що постановою Кабінету міністрів затверджено положення про ТЦК та СП, в статті 1 якого чітко визначено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Сама постанова передбачена законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Тобто ТЦК як орган військового управління, а, відповідно, складова частина ЗСУ, в законодавчому полі існує, а ТЦК як "приватна структура" — присутня лише в головах тих, хто боїться захищати свою країну і чекає на прихід окупантів до себе додому", — підкреслив він.

Детальніше про найпопулярніші міфи, якими обросла мобілізація під час воєнного стану, читайте у матеріалі "Телеграфа" "Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що працівники ТЦК та СП під час патрулювання також мають право перевіряти документи у цивільних громадян.