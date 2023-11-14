Засела в головах "ждунов": военкомат развенчал вражескую ИПСО о мобилизации в Украине

Спикер опроверг распространенный миф

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые граждане считают, что у территориальных центров комплектования и социальной поддержки нет юридических оснований для мобилизации граждан.

Как заявил "Телеграфу" представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин, такие утверждения являются элементами вражеской информационно-психологической операции (ИПСО). Он подчеркнул, что ТЦК и СП являются частью Вооруженных сил Украины.

"То, что ТЦК это не ВСУ, а частная контора, является самой большой чепухой, которая гуляет по просторам интернета и за которую чаще всего хватаются уклонистs. Иначе как российской информационно-психологической операцией я этот тезис не рассматриваю", — отметил Истомин.

По его словам, граждане часто ссылаются на то, что у ТЦК есть "не тот" код ЕГРПОУ, или он где-то не там зарегистрирован. Истомин подчеркнул, что есть закон о Вооруженных силах Украины, в котором в ст. 3 сказано, что "организационно ВСУ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций, не принадлежащих к видам и отдельным родам войск (сил) Вооруженных сил Украины".

Он также отметил, что постановлением Кабинета министров утверждено положение о ТЦК и СП, в статье 1 которого четко определено, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации. Само постановление предусмотрено законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"То есть ТЦК как орган военного управления, а, соответственно, составная часть ВСУ, в законодательном поле существует, а ТЦК как "частная структура" — присутствует только в головах тех, кто боится защищать свою страну и ждет прихода оккупантов к себе домой", – подчеркнул он.

Подробнее о самых популярных мифах, которыми обросла мобилизация во время военного положения, читайте в материале "Телеграфа" "Выписанную на колене повестку можно игнорировать? В "военном комате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что работники ТЦК и СП во время патрулирования также имеют право проверять документы у гражданских граждан.