За ухилення від мобілізації українці можуть потрапити за ґрати: подробиці

Адвокат вважає, що тюремні строки за ухилення від мобілізації можуть стати нормою в Україні

Деякі військовозобов’язані українці вдаються до різних хитрощів, щоб ухилитися від мобілізації. Однак за це належить відповідальність і часом навіть кримінальна.

Про це розповіли представник Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк та адвокат Андрій Межирицький у коментарі ТСН.ua. За їхніми словами, деяких ухилянтів можуть відправити за ґрати.

Катерина Хижняк навела приклад, як на Закарпатті двох військовозобов’язаних засудили до реальних термінів, хоч до цього вони отримали покарання у вигляді умовного позбавлення волі. Річ у тому, що чоловіків звільнили від тюремного терміну за умови, що вони протягом випробувального терміну знову не порушать закон і виконуватимуть покладені на них обов’язки. Але через те, що цього не сталося, їх визнали винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Обом чоловікам були вручені повістки, а висновком ВЛК вони були визнані придатними до проходження військової служби.

"Так, 34-річний мукачівець у грудні минулого року пройшов військово-лікарську комісію в центрі комплектування, отримав повістку на відряджання до військової частини, проте зазначені у ній вимоги проігнорував. Через місяць після цього ухилився від мобілізації й 47-річний житель с. на Тячівщині, він пройшов ВЛК, після чого написав заяву про відмову проходити військову службу, усвідомлюючи кримінальну відповідальність за це. У травні-червні цього року громадян засудили до 4 років позбавлення волі із встановленням випробувального терміну – 2 та 3 роки відповідно, але потім засудили до 3 років позбавлення волі кожного", – наголосила представник Закарпатської обласної прокуратури.

Адвокат Андрій Межирицький вважає, що у перспективі умовні вироки можуть все частіше замінювати на реальні тюремні терміни.

"Мабуть, маючи напрацювання, прокуратури вирішили виправляти те, де вони програвали минулого року", – сказав він.

Адвокат додав, що кримінальна відповідальність для військовозобов’язаного настає після того, як він отримав бойову повістку, але, наприклад, не вирушив до військової частини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2024 році в Україні хочуть посилити мобілізацію. Верховна Рада вже розробила низку нововведень.