Новий рівень відчайдушності? Прикордонники спіймали ухилянта з надувним матрацом

У нього за плечима не одна спроба перетнути кордон

На Закарпатті відчайдуха здійснив четверту спробу перетнути кордон України незаконним шляхом. Проте і вона виявилась невдалою.

Оснастившись надувним матрацом, чоловік вирішив переплисти Тису, проте його спіймали прикордонники. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у Telegram.

Зазначається, що чоловік, який виявився 29-річним мешканцем Коломиї, уже двічі "перевіряв" кордони на Одещині, намагаючись потрапити за межі України, а нині "штурмував" Закарпаття.

"Відчайдуха збирався долати повноводну Тису на звичайному надувному матраці – попри всі застереження прикордонників", — йдеться у повідомлення.

Щоб відвернути увагу правоохоронців, чоловік знайшов креативне рішення і вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною. Та це виявилось не надто переконливо, адже прикордонники його затримали.

У ДПСУ нагадують, що на таких затятих екстремалів, окрім ризику для власного життя та здоровʼя, чекає штраф від 3400 до 13600 гривень або 15 діб арешту.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні України та Румунії прикордонники затримали двох чоловіків, які планували втекти від мобілізації. Для цього вони в обхід прикордонних пропускних пунктів прийняли рішення переплисти Тису – причому вирішили зробити це за допомогою дитячого спорядження для плавання.