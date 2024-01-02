Зеленський застосував два психологічні трюки, говорячи про мобілізацію у новорічній промові — психолог

Фахівець констатувала зміну наративів

Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського, по суті, було мотиваційним спічем. Якщо настроєм його попереднього новорічного привітання було "ми вистояли, бо кожен на своєму місці зробив усе належне для того, щоб чинити опір агресії, і тому ми маємо всі підстави дивитися в майбутнє з оптимізмом", то настрій нинішнього привітання Зеленського принципово інший.

Таку думку у розмові із "Телеграфом" висловила віце-президент Асоціації політичних психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна. Новорічне звернення Зеленського завуальовано було присвячене необхідності провести нову масову мобілізацію для продовження війни, варіантів прийнятного та швидкого завершення якої наразі не проглядається. Хоча президент жодного разу і не промовив саме слово "мобілізація".

"Можна сказати, що це був мотиваційний спіч, у якому президент задіяв два ключові психологічні "гачки". По-перше, він багато часу та уваги приділяв ідеї "Україна — сильна". Хоча яскравих доказів української сили у вигляді успіхів контрнаступальної кампанії, на яку всі відверто сподівалися у 2023 році, небагато, Зеленський мав рацію, побудувавши свою промову навколо концепту сили.

Він свідомо відмовляється від просування жертовного наративу – Україна справді є жертвою неспровокованої агресії – домінуючим у нього на перших етапах війни. Натомість він обирає наратив "Україна сильніша за зло, темряву, втому, зневіру. Таку зміну наративів можна вважати психологічно обґрунтованою, оскільки масова мобілізація в суспільстві, яке перебуває в слабкій або вразливій позиції, є великим ризиком з точки зору суспільної опірності", – пояснила Світлана Чуніхіна.

Крім того, натякаючи на мобілізацію, Зеленський звертається не так до почуття єдності та солідарності всіх, як до сумнівів і почуттів кожної окремої людини. Це також психологічно правильний хід, зазначила психолог.

Як свідчать опитування, проблема, яку необхідно буде вирішити під час мобілізації, корениться не у відсутності суспільного консенсусу про необхідність продовжувати опір російській агресії в ім’я України – такий консенсус є, і він є міцним. Проблема у необхідності ухвалення складних рішень на індивідуальному рівні.

"У цьому рішенні кожен стикається з власними страхами та сумнівами. І саме до них апелював президент, говорячи про те, що мобілізація – це виклик, щоб кожна людина знайшла своє місце у спільному опорі. Однак за всієї психологічної виваженості позиції Зеленського, явленої в новорічній мови, цього мало", – каже Світлана Чуніхіна.

Детальніше про те, які цілі переслідували спічрайтери, сценаристи та режисери, які працювали над відеозверненням президента 31 грудня, і які меседжі намагався надіслати Володимир Зеленський українцям у новорічну ніч, читайте у статті "Телеграфа": Символічні "милиці" та психологічні "гачки": психолог проаналізувала виступ Зеленського у новорічну ніч

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відреагував на чергову російську ракетну атаку по Україні, що сталася 2 січня. Глава держави повідомив, що станом на 11:00 відомо про 92 поранених. Усім надається допомога.