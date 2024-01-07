У освітнього омбудсмена стався інфаркт: у якому стані він зараз

Напередодні свят мріяв не про відділення реанімації

Напередодні початку 2024 року в освітнього омбудсмена Сергія Горбачова стався інфаркт, з яким він потрапив у реанімацію. Наразі нардеп госпіталізований в Інституті серця, де перебуває під наглядом медиків.

Про це Горбачов повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він також висловив подяку тим, хто запропонував йому допомогу, але наголосив на тому, що найбільше підтримки потребують ЗСУ.

Освітній омбудсмен опублікував під дописом свою світлину у лікарняному ліжку. Та розповів, що наразі знаходиться в Інституті серця після інфаркту.

"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця – м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят. Я вдячний лікарям та персоналу, які мені допомагають долати наслідки інфаркту", – зазначив Горбачов.

Сергій Горбачов у лікарні

Слова подяки за пропозицію фінансової допомоги почули всі друзі, знайомі та підписники омбудсмана. Проте Горбачов наголосив, що наразі українські захисники потребують допомоги найбільше.

"Насправді, у мене є друзі і родичі, які мене підтримують; у мене особисто є все, що треба для одужання Але допомоги більше потребує мій син, його побратими та посестри на фронті. Задонатьте на дрони для 54 бригади (у ній служить його син — ред.): це буде мені найкращою підтримкою.QR — код для донатів – на фото І посилання на банку Монобанку", – додав Горбачов.

Раніше "Телеграф" писав, що у національній дитячі спеціалізованій лікарні "Охматдит" міста Києва провели унікальну операцію. Девʼятимісячній пацієнтці трансплантували печінку та провели одномоментну корекцію вади серці.