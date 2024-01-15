"Путін небезпечний противник, але…": психолог назвав найсильнішу і найслабшу якість диктатора РФ

Він не одержав усе, що має, йому це дали, вважає Валентин Кім

Президент РФ Володимир Путін при владі вже 12 років. Попри досвід, який він отримав у "керма" країни, він має як страхи, так і комплекси.

"Телеграф" поспілкувався з політичним психологом та експертом з невербальної комунікації Валентином Кімом, щоб зрозуміти де приховані слабкі місця та що може знищити російського диктатора. Відповідаючи на питання про найсильнішу та найслабшу якості Путіна, він зазначив, що президент Росії — непоганий стратег.

"Іноді він помиляється, але загалом діє дуже повільно, послідовно і дуже непомітно, не демонструючи своєї переваги над противником", — каже експерт.

Кім вважає, що типаж Путіна, який входить у гру з дуже слабкими позиціями, але вміючи чекати, в певний момент того, хто б’є в найслабше місце. Це дуже небезпечний супротивник.

На думку експерта, слабкою рисою правителя РФ є відсутність лідерських якостей. Він не одержав усе, що має, йому це дали.

"Він не створив себе сам, його призначили. Він не переміг конкурентів, у нього їх не було", — сказав Валентин Кім.

Психолог додав, що саме тут криється і найбільший страх та комплекс диктатора: відсутність легітимності. Усвідомлюючи незаслуженість свого становища, він культивує звані вибори до і звинувачує кожного другого свого політичного ворога в нелегітимності.

Більше про те, які страхи є у Путіна і що породило одного з найкривавіших диктаторів XIX століття, читайте у матеріалі "Телеграфа" Син деспота, лакей і диктатор: психолог розповів про найбільші страхи Путіна та справжнє ставлення до українців.

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