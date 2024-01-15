"Путин опасный противник, но…": психолог назвал самое сильное и самое слабое качество диктатора РФ

Он не получил все, что имеет, ему это дали, считает Валентин Ким

Президент РФ Владимир Путин у власти уже 12 лет. Несмотря на опыт, который он получил у "руля" страны, у него есть как страхи, так и комплексы.

"Телеграф" пообщался с политическим психологом и экспертом по невербальной коммуникации Валентином Кимом, чтобы понять, где скрыты слабые места и что может уничтожить российского диктатора. Отвечая на вопрос о самом сильном и слабом качестве Путина, он отметил, что президент России — неплохой стратег.

"Иногда он ошибается, но в целом действует очень медленно, последовательно и очень незаметно, не демонстрируя своего превосходства над противником", — говорит эксперт.

Ким считает, что типаж Путина, который входит в игру с очень слабыми позициями, но умея ждать, в определенный момент бьющего в самое слабое место. Это очень опасный противник.

По мнению эксперта, слабой чертой правителя РФ, является отсутствие лидерских качеств. Он не получил все, что имеет, ему это дали.

"Он не создал себя сам, его назначили. Он не победил конкурентов, у него их не было", — сказал Валентин Ким.

Психолог добавил, что именно здесь кроется и величайший страх и комплекс диктатора: отсутствие легитимности. Осознавая незаслуженность своего положения, он культивирует так называемые выборы в РФ и обвиняет каждого второго своего политического врага в нелегитимности.

Больше о том, какие страхи есть у Путина и что породило одного из самых кровавых диктаторов XIX века, читайте в материале "Телеграфа" Сын деспота, лакей и диктатор: психолог рассказал о самых больших страхи Путина и подлинное отношение к украинцам.

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